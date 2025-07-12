ТОП стран с наибольшими золотыми запасами: кто тоннами скупает драгоценный металл

Золото за последние годы стало одним из наиболее популярных активов, а его цена продолжает стремительно расти. Основная выгода от роста стоимости этого драгоценного металла сосредоточена в странах, обладающих значительными золотыми резервами.

Кто владеет самыми большими золотыми запасами

Крупнейшим владельцем золота в мире остаются Соединенные Штаты - их резервы превышают 8 100 тонн. На втором месте с большим отрывом – Германия. Далее следуют другие страны, обладающие значительными объемами драгоценного металла, пишет 24 Канал со ссылкой на Yahoo Finance.

Смотрите также Цены на золото в Украине: как выросла стоимость драгоценных металлов в июле

ТОП-10 стран с наибольшими запасами золота в Украине золота:

Соединенные Штаты – 8 133,4 тонны;

Германия – 3 351,5 тонны;

Италия – 2 451,8 тонны;

Франция – 2 437 тонн;

Китай – 2 279,5 тонн;

Швейцария – 1 039,9 тонны;

Индия – 876,1 тонны;

Япония – 845,9 тонн;

Нидерланды – 612,4 тонны;

Польша – 448,2 тонны.

Страны с наибольшими закупками золота в четвертом квартале 2024 года:

Польша – 28,5 тонны;

Индия – 22,5 тонны;

Китай – 15,2 тонны:

Кыргызстан – 12,1 тонны;

Узбекистан – 8,7 тонны.

Зачем странам нужны золотые резервы

Хотя золотой стандарт больше не используется для обеспечения валют, центральные банки по-прежнему хранят золото. Оно помогает им управлять национальными валютами и поддерживать стабильность экономики, сдерживая инфляцию и снижая уровень безработицы.

Золото приносит центробанкам и другие преимущества: