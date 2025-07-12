ТОП стран с наибольшими золотыми запасами: кто тоннами скупает драгоценный металл
- Крупнейшими владельцами золотых запасов являются США и Германия, за ними следуют Италия, Франция и Китай.
- Золото используется центральными банками для управления валютами и экономической стабильностью, защиты от инфляции, укрепления доверия и диверсификации активов.
Золото за последние годы стало одним из наиболее популярных активов, а его цена продолжает стремительно расти. Основная выгода от роста стоимости этого драгоценного металла сосредоточена в странах, обладающих значительными золотыми резервами.
Кто владеет самыми большими золотыми запасами
Крупнейшим владельцем золота в мире остаются Соединенные Штаты - их резервы превышают 8 100 тонн. На втором месте с большим отрывом – Германия. Далее следуют другие страны, обладающие значительными объемами драгоценного металла, пишет 24 Канал со ссылкой на Yahoo Finance.
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ТОП-10 стран с наибольшими запасами золота в Украине золота:
- Соединенные Штаты – 8 133,4 тонны;
- Германия – 3 351,5 тонны;
- Италия – 2 451,8 тонны;
- Франция – 2 437 тонн;
- Китай – 2 279,5 тонн;
- Швейцария – 1 039,9 тонны;
- Индия – 876,1 тонны;
- Япония – 845,9 тонн;
- Нидерланды – 612,4 тонны;
- Польша – 448,2 тонны.
Страны с наибольшими закупками золота в четвертом квартале 2024 года:
- Польша – 28,5 тонны;
- Индия – 22,5 тонны;
- Китай – 15,2 тонны:
- Кыргызстан – 12,1 тонны;
- Узбекистан – 8,7 тонны.
Зачем странам нужны золотые резервы
Хотя золотой стандарт больше не используется для обеспечения валют, центральные банки по-прежнему хранят золото. Оно помогает им управлять национальными валютами и поддерживать стабильность экономики, сдерживая инфляцию и снижая уровень безработицы.
Золото приносит центробанкам и другие преимущества:
- Защита от инфляции. Поскольку предложение золота не может быть резко увеличено, оно служит естественным инструментом хеджирования инфляции;
- Укрепление доверия. Наличие золотых резервов повышает международное доверие к финансовой и экономической политике страны;
- Диверсификация от доллара США. Цена золота часто движется в противоположном направлении относительно доллара, обеспечивая таким образом диверсификацию активов;
- Признанное средство сбережения. Золото имеет долгую историю как надежный способ сохранения стоимости.