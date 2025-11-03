Какая теперь стоимость золотого лома?
Под влиянием мировых трендов изменились и закупочные цены на лом, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
В зависимости от пробы, цена на лом такая:
- золото, которое имеет 333 пробу, сегодня стоит – 1 768,69 гривны за грамм
- золото 375 пробы имеет цену – 1 991,77 гривны за грамм;
- 500 пробы – 2 655,70 гривны за грамм;
- 583 пробы – 3 096,54 гривны за грамм;
- 585 пробы – 3 107,16 гривны за грамм;
- 750 пробы – 3 983,54 гривны за грамм;
- 900 пробы – 4 780,25 гривны за грамм;
- 999 пробы – 5 306,08 гривны за грамм.
Напомним! Проба указывает на долю чистого металла в составе. Например, если на изделии указано 585, там – 58,5% золота, а все остальное это примеси.
Что происходит с ценами на золото сейчас?
Сегодня золото подорожало. Цена этого металла выросла до – 4 014,59 доллара за унцию, сообщает Reuters.
НБУ откорректировал и другие закупочные цены. В частности, банковский металл наивысшей пробы стоит – 5 365,04 гривны за грамм. А тот, что не соответствует требованиям по качеству банковских металлов – 5 311,39 гривны за грамм.