Какая теперь стоимость золотого лома?

Под влиянием мировых трендов изменились и закупочные цены на лом, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

В зависимости от пробы, цена на лом такая:

золото, которое имеет 333 пробу, сегодня стоит – 1 768,69 гривны за грамм

золото 375 пробы имеет цену – 1 991,77 гривны за грамм;

500 пробы – 2 655,70 гривны за грамм;

583 пробы – 3 096,54 гривны за грамм;

585 пробы – 3 107,16 гривны за грамм;

750 пробы – 3 983,54 гривны за грамм;

900 пробы – 4 780,25 гривны за грамм;

999 пробы – 5 306,08 гривны за грамм.

Напомним! Проба указывает на долю чистого металла в составе. Например, если на изделии указано 585, там – 58,5% золота, а все остальное это примеси.

Что происходит с ценами на золото сейчас?