В этой части Украины больше всего золота: где находится украинское Эльдорадо
Украина имеет 3 основные золотоносные провинции. Именно там находятся значительные залежи этого металла. Самой большой из этих провинций считается – Украинский щит.
Что известно о провинции Украинский щит?
Считается, что именно на территории Украинского щита находится примерно 75 – 80% от всех золотых запасов Украины, сообщает ресурс "Полезные ископаемые Украины".
Территория Украинского щита чрезвычайно велика. Он простирается вдоль среднего течения Днепра. Эта "полоса" имеет длину более 1000 км и ширину около 250 км.
На территории Украинского щита находится 6 основных месторождений:
- Сергеевское месторождение;
- Клинцовское месторождение;
- Майское месторождение;
- Юрьевское месторождение;
- месторождения "Золотая Балка" и "Широкая Балка".
Потенциально на этой территории находится значительно больше месторождений. Эта провинция требует более детального изучения.
Обратите внимание! Как сообщают Госгеонедра, потенциально на этой территории – 2 400 тонн золота. А в целом в Украине, предположительно, общие залежи – 3 000 тонн.
Где еще в Украине есть золота?
Карпатская золотоносная провинция занимает второе место по количеству изученных запасов золота. Их там примерно 15% от общеукраинских. В то же время потенциал этого региона – 55 тонн золота.
Замыкает тройку лидеров по количеству изученных золотых запасов – Донбасская золоторудная провинция. Считается, что там находится 10% золота Украины. А потенциал этой провинции гигантский – 400 тонн золота.