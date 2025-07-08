Инвесторы скупают тонны золота: самое большое вливание средств за пять лет

Согласно данным Всемирного совета по золоту (WGC) биржевые инвестиционные фонды, обеспеченные физическим золотом (ETF), зафиксировали самый большой полугодовой приток средств с первой половины 2020 года. Это происходит на фоне торговых войн и экономической нестабильности.

На сколько выросли инвестиции в золото

Активность в первой половине 2025 года резко контрастирует с умеренным притоком капитала в 2024 году. Золото набирает популярность после трех лет оттока на фоне высоких процентных ставок, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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По данным WGC – отраслевой организации, объединяющей ведущих золотодобытчиков мира, – за первые шесть месяцев 2025 года биржевые инвестиционные фонды, обеспеченные физическим золотом привлекли 38 миллиардов долларов, а их совокупные запасы увеличились на 397,1 тонны.

Интересно! К концу июня общий объем запасов составил 3 615,9 тонны – максимум с августа 2022 года. Исторический рекорд был установлен в октябре 2020 года и составлял 3 915 тонн.

Самый сильный рост пришелся на фонды, зарегистрированные в США – 206,8 тонн нового золота. Азиатские ETF за тот же период увеличили запасы на 104,3 тонны.

Несмотря на замедление темпов в мае и июне, азиатские инвесторы приобрели рекордный объем золотых ETF за первую половину года, обеспечив значительные 28% от глобального чистого притока средств, хотя на их долю приходится лишь 9% мировых активов,

– добавили в WGC.

Торговая война, спровоцированная тарифной политикой президента США Дональда Трампа, побудила инвесторов искать защиту от политической и экономической нестабильности, сделав золотые ETF основным инструментом для вложений в драгоценный металл.

Важно! Спотовая цена на золото с начала года выросла на 26%, достигнув в апреле исторического максимума – 3 500 долларов за тройскую унцию.