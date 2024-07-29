Китай возвращают большинство платежей в Россию
На сегодня источники, которые знакомы с ситуацией, сообщают, что китайские банки начали возвращать в Россию около 80% переводов в юанях, информируют российские СМИ. Дело в том, что банки из Поднебесной с конца 2023 года ужесточают требования к клиентам из России.
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Напомним, что именно тогда действующий президент США Джо Байден разрешил Минфину США принимать решение о введении вторичных санкций против финансовых учреждений третьих стран, которые сотрудничают с российскими подсанкционными компаниями и помощь военно-промышленному комплексу агрессора.
Еще больше на ситуацию повлияли санкции, которые США ввели против России в июне 2024 года. В частности, тогда официальный Вашингтон включил в определение ВПК России всех подсанкционных лиц, в том числе российские банки. После этого переводы россиян в Китае начали зависать на несколько недель. Более того, их довольно часто отменяли без объяснения никаких причин. Интересно, что с россиян все равно взимают комиссии за операции.
Представитель одной консалтинговой компании добавил, что китайские банки в целом ничего не запрашивают, тогда как деньги просто зависают на корреспондентских счетах на 30 – 40 дней и возвращают обратно. По его словам, бывают ситуации, когда после прибытия товара в Россию, поставщик из Китая не может получить оплату в течение 5 – 6 месяцев. Довольно часто китайские компании сотрудничают с Россией на условиях наложенного платежа.