Золото оказалось под серьезным давлением после многочисленных рекордов

25 апреля 2024, 19:05
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Источник:

"Минфин"

Золото теряет опору, благодаря которой цены стремительно росли и тестировали новые максимумы. Во время торгов в четверг, 24 апреля, драгоценный металл почти упал ниже ключевых уровней.

На золото давят сразу несколько факторов влияния. Речь идет как о важных геополитических сигналах, так и о текущей ситуации на рынке.

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Какие факторы давят на золото

Во-первых, пока удалось избежать полномасштабного конфликта между Ираном и Израилем, хотя этого остерегались на рынке. На этом фоне спрос на драгоценный металл существенно снизился. Дело в том, что драгоценный металл – это одна из безопасных гаваней на финансовом рынке, на который обращают больше внимания во время турбулентных периодов.

Параллельно позиции золота становятся еще более уязвимыми с учетом планов Федеральной резервной системы США. Американский регулятор заявил, что может удерживать ставку на высоком уровне в течение длительного периода. Осторожность центрального банка США также способствует подорожанию доллара.

Добавим, что в апреле валюта достигла пикового значения за 5 месяцев. Рост позиций доллара тоже давил на золото. Спотовые цены на драгоценный металл колебался на уровне 2300 долларов за унцию и приблизился к дальнейшему спаду. Это способствует возникновению опасений относительно дальнейших потерь металла на рынке.

Напомним! Эксперты назвали причины, которые могут помешать дальнейшему росту цен на золото. Эти факторы связаны с долларом и монетарной политикой Федеральной резервной системы США.

Предыдущие рекорды золота на рынке:

  • В середине апреля золото впервые в истории достигло выше 2400 долларов за унцию.
  • в апреле 2024 года цена драгоценного металла взлетела до более 2372 долларов за унцию, что на тот момент было пиковым значение.
  • Этот рекорд зафиксировали всего за 7 дней после предыдущего. Тогда стоимость металла достигла 2265,73 доллара за унцию.
Автор: Віта Свірневська