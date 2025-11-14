Как изменилась цена золота?

Стоимость золота упала на 0,6%. Теперь цена этого металла составляет – 4 145,49 доллара за унцию, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Для понимания, по данным Reuters, 20 октября золото установило ценовой рекорд. Тогда одна унция стоила – 4 381,21 доллара.

Интересно! С начала недели стоимость золота выросла на 3,7%.

Заметим, что правительство США "открылось" после шатдауна, который длился 43 дня. Это изменение вызвало нарушение потоков ключевых экономических данных.

Фондовые рынки упали после глобальной распродажи, спровоцированного негативными сигналами ФРС. Некоторые чиновники Федеральной резервной системы ссылались на опасения относительно инфляции и относительную стабильность рынка труда после двух снижений ставок в начале этого года,

– отмечает издание.

Как показывает инструмент FedWatch, ситуация на рынке изменилась так:

ранее 64% ожидали снижения ставки ФРС;

теперь на это надеются только 49%.

Важно! Нужно понимать, что золото хорошо растет именно в условиях низких процентных ставок.

Стоит отметить, что снизился спрос на физическое золото на основных азиатских рынках. В то же время скидки в Индии были самые большие за последние 5 месяцев.

Что происходит с ценами на другие драгоценные металлы 14 ноября?