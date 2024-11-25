После наибольшего роста за 20 месяцев: почему золото резко подешевело

Золото резко изменило динамику на рынке. На драгоценный металл влияют ожидания трейдеров относительно действий одного из ключевых регуляторов в США.

Цены на золото резко упали

Стоимость золота стремительно обвалилась. Трейдеры сосредоточили внимание на центральном банке США. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg. На прошлой неделе драгоценный металл зафиксировал самый масштабный за 20 месяцев рост цен.

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Они ожидают будущего решения Федеральной резервной системы США по процентной ставке. Это связано с тем, что деловая активность в США растет самыми быстрыми темпами с апреля 2022 года. Об этом свидетельствует последний отчет.

Напомним, что американский центральный банк начал цикл по смягчению монетарной политики только в сентябре 2024 года.

В общем золото подешевело почти на 2%. Цена на драгоценный металл опустилась ниже 2700 долларов за унцию. Сейчас трейдеры игнорируют слабый доллар. На момент создания этого материала, золото торгуется на уровне 2682,05 доллара за унцию, согласно данным Всемирного золотого совета. В то же время с начала года золото подорожало почти на 30%.