Китай увеличил квоты на импорт нефти

Власти Китая выдали дополнительную квоту на импорт сырой нефти на, минимум, 5,84 миллиона тонн, которые прибудут до конца 2024 года или в начале 2025 года. Речь идет о примерно 116 800 баррелей в сутки. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Ожидается, что эти квоты используют до конца текущего года, по словам трейдеров. Вполне вероятно, что благодаря этому вырастут объемы импорта нефти в Китай в следующем году. Интересно, что в ноябре закупки сырья возобновили на фоне резкого снижения цен на поставки нефти из Ирака и Саудовской Аравии.

При этом цены на иранскую нефть для Китая выросли до многолетнего максимума в ноябре. Такая ситуация возникла из-за уменьшения объемов экспорта в связи с ростом цен, которое спровоцировали опасения, что напряженность на Ближнем Востоке может привести к перебоям в поставках.

Напомним, что Китай установил квоту на импорт черного золота для независимых компаний (те, которые не принадлежат государству) в размере 243 миллиона тонн в 2024 году. На 2025 год власти увеличили эту квоту до 257 миллионов тонн нефти.

Некоторые компании, которые пострадали от низкой рентабельности на фоне слабого спроса в текущем году, жаловались на недостаточные квоты от правительства, которые ограничивали объемы импорта нефти.