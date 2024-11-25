Как изменилась цена золота за неделю

Золото закончило неделю, которая завершилась 22 ноября, с существенным ростом. В целом золото дорожало 5 торговых сессий подряд. В частности, в пятницу драгоценный металл торговался на уровне 2680 долларов за тройскую унцию. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Trading Economics.

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За неделю драгоценный металл вырос в цене на 5,8%, по данным Markets Insider. Золото дорожает из-за роста геополитического напряжения в мире. Прежде всего речь идет о полномасштабной войне России против Украины. На этом фоне инвесторы начали больше вкладываться в актив-гавань, которым и является золото.

К тому же рынки продолжают оценивать перспективы дальнейшей монетарной политики Федеральной резервной системы США. Кроме того, сейчас стали сильнее спекуляции относительно замедления темпов снижения процентных ставок.

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Как изменилась цена серебра за неделю

Серебро завершило неделю с ценой на уровне 31,28 доллара за унцию, по данным Markets Insider. По сравнению с предыдущей неделей металл вырос в цене почти на доллар. За неделю серебро подорожало на 3,47%.

Металл наконец прервал тенденцию на обесценивание, которая удерживалась в течение последних 4 недель. Как и золото, серебро получило поддержку от роста геополитических рисков на фоне эскалации полномасштабной войны России против Украины.

Как изменились цены на медь

Медь также завершила неделю с ростом. Однако цены выросли чуть меньше, чем на золото и серебро. В пятницу цена на металл колебалась на уровне 4,10 доллара за фунт (0,45 килограмма), зафиксировав незначительный спад. Металл оказался под давлением из-за роста доллара США, которое спровоцировали ожидания относительно политики Дональда Трампа (тарифы, мигранты, налоги и т.д.). Сейчас заявляют, что планы Трампа могут поспособствовать новому всплеску инфляции в США и ограничить возможности центрального банка по снижению стоимости заимствований.

Также на стоимость меди влияет ситуации в Китае, который является ключевым потребителем металла в мире. В частности, на рынке обеспокоены недостаточными экономическими стимулами от властей, что может негативно повлиять на спрос. В то же время фиксируют определенные позитивные сигналы. Например, уменьшение запасов меди.

При этом стоимость тонны меди на конец недели составляет 8968 долларов, информирует портал LME. За неделю металл просел в цене почти на 35 долларов. Этот показатель начал фиксировать заметные потери с 20 ноября.