Что происходит в российских регионах?

Уже к сентябрю большинство российских регионов исчерпало свои финансовые резервы, сообщает 24 Канал со ссылкой на СВРУ.

Более того, 6 субъектов федерации имеют на счетах менее 1% годового бюджета. Это мало денег для осуществления необходимых расходов. Как пример:

Архангельская область – имеет годовой бюджет 156 миллиардов рублей – резерв сейчас – 50 миллионов;

у Калмыкии резерв – 40 миллионов;

в Белгородской области – 200 миллионов;

В Волгоградской – 100 миллионов.

Нехватка ликвидности уже привела к секвестру. Иркутская область сокращает 4,9 миллиарда рублей в сфере образования и здравоохранения. В 12 регионах урезаны зарплаты учителям. Чтобы залатать дефицит, местные власти в Ярославской, Ульяновской областях и Дагестане готовят повышение налогов для малого бизнеса,

– отмечает разведка.

Для понимания, совокупный дефицит региональных бюджетов в июне составлял – 397,8 миллиарда рублей. А уже на сентябрь он достиг – 724,8 миллиарда.

Интересно! Доходы в целом упали в 26 регионах в номинальном измерении.

Какова ситуация в российской экономике сейчас?

Нефтегазовые доходы России сократятся еще больше. Это связано с тем, что Индия может полностью отказаться от российской нефти к концу 2025. Этому способствуют американские санкции.

"Просело" несколько важных отраслей России. Речь идет, в частности, об угольной. Там появляется все больше убыточных предприятий, сообщает СВРУ.

Напомним! США ввели санкции против "Роснефти" и "Лукойла".