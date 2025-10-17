Подорожал почти на 500 долларов с начала месяца: этот металл продолжает расти в цене
- Цена золота достигла 4 362,39 доллара за унцию, а максимум за сессию составил 4 378,69 доллара.
- Золото подорожало почти на 66% с начала года из-за надежд на снижение ставок ФРС, геополитическую нестабильность и другие факторы.
17 октября золото установило новый рекорд. Максимум достиг более 4 300 долларов. Аналитики уже прогнозируют "лучшую неделю" для этого металла за более чем 17 лет.
Какая сейчас цена золота?
По состоянию на почти 7 утра, золото подорожало на 0,9%. Стоимость этого металла за унцию достигла – 4 362,39 доллара, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Обратите внимание! Максимум за сессию составил – 4 378,69 доллара за унцию.
Почему дорожает золото:
- надежды на снижение ставок ФРС (их, предположительно, опустят в конце октября на 25 базисных пунктов);
- повышение популярности "безопасных активов";
- слабость региональных банков США;
- геополитическая нестабильность;
- шатдаун в США;
- напряженные отношения между Китаем и США.
Цену в 4 500 долларов (золото – 24 Канал) может достичь раньше, чем ожидалось, но многое может зависеть от того, как долго на рынке будут продолжаться опасения относительно торговли между США и Китаем и прекращения работы правительства,
– отметил главный рыночный аналитик KCM Trade Тим Уотерер.
Интересно! Золото подорожало почти на 66% с начала года.
Как подорожали другие металлы 17 октября?
Спотовая цена серебра установила новый рекорд. По состоянию на сегодня, стоимость этого металла выросла на 0,3% и достигла – 54,41 доллара за унцию.
Платина, свою очередь, снизилась в цене – на 0,4%. Этот металл достиг – 1 706,45 доллара за унцию.
А вот палладий подорожал. Он 17 октября вырос в цене на 0,3%. Сейчас стоимость этого металла – 1 618,95 доллара за унцию.
Важно! Мировая тенденция повлияла и на закупочные цены регулятора. По данным НБУ, сегодня грамм банковского металла стоит – 5 622,18 гривны.