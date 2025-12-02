Неожиданное удешевление: цена золота упала
- Цена золота упала на 1,4%, достигнув 4 173,91 доллара за унцию, из-за фиксации прибыли инвесторами после шестинедельного максимума.
- Аналитики ожидают, что ФРС США снизит ставку на 25 базисных пунктов на заседании на следующей неделе.
Сегодня цены на золото упали более чем на 1%. Такая ситуация сложилась на фоне того, что инвесторы зафиксировали прибыль после шестинедельного максимума на предыдущей сессии.
Что влияет на цену золота сейчас?
К тому же аналитики ожидают публикации ключевых экономических данных США накануне заседания ФРС, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Цена золота во время сегодняшней сессии упала на 1,4%. Стоимость этого металла достигла – 4 173,91 доллара за унцию.
Мы находимся в тенденции продолжения тренда, которая в конце концов приведет к прорыву вверх, и мне все еще нравится цена золота на 5000 долларов в начале нового года,
– отметил вице-президент и старший стратег по металлам в Zaner Metals Питер Грант.
Заметим, что недавние данные показали постепенное охлаждение экономики США. К тому же есть определенные сигналы от представителей ФРС о снижении ставки.
Обратите внимание! Рынок ожидает заседания ФРС на следующей неделе, поскольку там будет принятие решения о ставке. Большинство считает, что этот показатель снизится на 25 базисных пунктов. Сейчас трейдеры оценивают эту вероятность в 87%.
Как показывают данные Всемирного золотого совета, Центробанки купили в октябре 53 тонны золота. Это на 36% больше чем в сентябре.
Что происходит со стоимостью серебра?
Недавно серебро достигло рекордного уровня – 58,83 доллара, сообщает Reuters. Сегодня этот металл снизился на 0,4% и теперь стоит – 57,42 доллара за унцию.
Интересно! С начала года серебро выросло более чем на 100%.
Новых причин недавнего скачка цен на серебро не было. Однако известные причины остаются актуальными, а именно ограниченное предложение, что отображается в низких запасах на Шанхайских биржах
– сообщается в записке Commerzbank.
Также в этой записке отмечается, что серебро, вероятно продолжит расти. В следующем году этот металл может увеличиться в цене до 59 долларов.
Как изменились цены на другие драгоценные металлы?
Платина упала в цене. Ее стоимость уменьшилась на 2,5% и достигла – 1 616,37 доллара за унцию.
Палладий подорожал. Этот металл вырос в цене на 1,2% и теперь стоит – 1 441,37 доллара за унцию.