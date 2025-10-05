Какова стоимость золотого слитка?

Стоимость золотого слитка зависит от категории. Также на его цену влияет конечный вес, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Приватбанк".

В зависимости от веса, сегодня в "Приватбанке" стоимость золота такова:

за слиток 1 грамм придется заплатить 6 920 гривен за грамм;

5 граммов – 6 255 гривны за грамм, то есть слиток стоит – 31 275 гривен;

10 граммов – 6 100 гривен за грамм, слиток будет стоить 61 100 гривен;

50 граммов – 5 715 гривен за грамм, слиток имеет цену – 285 750 гривен;

100 граммов – 5 640 гривен за грамм, слиток обойдется в – 564 000 гривен.

То есть, чем больше вес золота, тем меньше цена за грамм.

Сколько можно получить при сдаче золота сейчас?

Тарифы на сдачу золота определяются индивидуально. Например, НБУ, 3 октября установил такие закупочные цены:

банковское золото (металл наивысшей пробы) стоит – 5 104,89 гривны за грамм;

металл, который требует доведения его признанными производителями до стандартов качества – 5 089,58 гривны за грамм;

а тот, который не соответствует требованиям по качеству банковских металлов – 5 053,84 гривны за грамм.

Как подорожало золото осенью 2025 года?