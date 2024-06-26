Как изменилась стоимость нефти

В среду, 26 июня, нефть Brent выросла в цене на 7 центов. Сырье торгуется на уровне 85,08 доллара за баррель. Предыдущие торги марка нефти закончила со спадом на 1,2%.

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Тогда как нефть West Texas Intermediate подорожала на 23 цента или на 0,3%. Американское сырье торгуется на уровне 81,06 доллара за баррель информирует Reuters. По итогам предыдущей торговой сессии WTI упала в цене на 1%.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях:

Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 85,23 доллара за баррель (+0,26%)

Контракты WTI торгуются по цене 81,17 доллара за баррель (+0,42%).

Согласно данным MarketWatch, что с января 2024 года нефть Brent подорожала почти на 9,59%, тогда как американское сырье WTI за аналогичный период прибавило в цене на 13,74%.

Что влияет на рынок нефти

В среду цены на нефть стабилизировались и колеблются возле пикового уровня за почти 2 месяца. Этому способствуют прогнозы о возможном сокращении запасов в третьем квартале, а также риски, связанные с конфликтом на Ближнем Востоке.

Глава группы по работе с энергетическим сектором в DBS Bank отметил, что рынок пока не слишком обращает внимания на проблемы со спросом, ожидая сокращения запасов в пиковый сезон спроса в третьем квартале.

Напомним, что эксперты объяснили, сколько нефти осталось в недрах Земли. В частности, они рассказали, какие объемы сырья будут доступны для добычи в будущем.