Цена на российскую нефть упала опасного уровня

Стоимость российской нефти обвалилась до минимума за 2 года. Речь идет о цене на нефть в рублях, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Согласно последним подсчетам, цена нефтяной смеси Urals и ESPO в начале мая упала ниже важного психологического уровня – 50 долларов за баррель. Цена сырья торговалась на уровне 48,92 доллара за баррель или 3987 рублей.

Важно! В начале апреля 2025 года цена нефти Urals, которая является самой известной российской маркой в мире, упала ниже 60 долларов за баррель. Обесценивание российской нефти было частью общего тренда на рынке нефти. Напомним, что резкий обвал цен на нефть в апреле спровоцировали тарифы Трампа.

Падение цен на нефть создает новые проблемы для России. Дело в том, что текущая цена на российскую нефть примерно на 40% ниже, чем та, которую заложили в государственный бюджет на 2025 год. В Reuters добавляют, что российские власти, скорее всего, будут вынуждены корректировать бюджет, если не захочет сокращать расходы на оборону. В частности, в России могут пойти на такие шаги:

Повышение налогов;

Сокращение социальных расходов;

Увеличение заимствований.

Более того, в России рассматривают возможность снижения порога так называемого "бюджетного правила", по данным Bloomberg, с текущих 60 долларов за баррель до примерно 50 долларов за баррель с 2026 года. Этот сценарий готовят на случай длительного периода низких цен на нефть.

Напомним, что "бюджетное правило" – это своеобразная страховка от падения цен на нефть. Этот инструмент позволяет переводить избыточные доходы от экспорта энергетических ресурсов в Фонд национального благосостояния. Сверхприбылями считают доходы от продажи нефти, которая стоит более 60 долларов за баррель.

К тому же обсуждение изменения "бюджетного правила" – это признак того, что в России ожидают дальнейшего падения цен на нефть. Также добавим, что Саудовская Аравия готова к длительному периоду низких цен на нефть, поскольку делает ставку на увеличение добычи.