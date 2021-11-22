В октябре 2021 года индекс потребительских цен в США вырос на 6,2% в годовом исчислении. Это самый большой рост цен в США за более чем 30 лет. Все больше экономистов заявляют, что последняя вспышка инфляции вряд ли будет носить временный характер.

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Оцените персональный бюджет

Оценка бюджета позволит найти способы сокращения расходов. В частности, речь идет о рассмотрении возможности рефинансирования кредитов, консолидации долгов по более низким ставкам, а также о выплате всех задолженностей. Инвестиция в себя путем непрерывного обучения для повышения конкурентоспособности на рынке труда может дать результат посредством дополнительного дохода или новых деловых проектов.

Инвестируйте в незаменимые вещи

Когда инфляция набирает обороты, то ключом к зажиточной жизни становятся инвестиции в вещи, которые сложно скопировать. В этот список, например, входят земля и недвижимость, или даже уникальные предметы, которые можно коллекционировать. По мнению Лео Каннелла, все эти вещи прекрасно работают в условиях инфляции именно потому, что их нельзя скопировать.

Что такое Финансовый совет Forbes Это организация, доступ в которую можно получить по приглашению. Члены совета – уважаемые лидеры и руководители, которые избираются в совет на основе глубокого и разнообразного опыта в области финансовых услуг.

Пересмотрите распределение инвестиций

В условиях роста инфляции полезно обратиться к консультанту, чтобы убедиться в корректном распределении инвестиции, которое соответствует вашему аппетиту к риску. Для иллюстрации можно рассмотреть умеренное размещение 60% акций и 40% активов с фиксированным доходом.

Если вы ориентированы на прибыль, следует рассмотреть возможность переноса части инвестиций в акции с дивидендами. В прошлом акциям удавалось идти в ногу с инфляцией лучше, чем облигациям,

– отметила Летиция Бербаум из группы Zandbergen.

Создайте микс инвестиций

Инфляция – это лишь один из факторов влияния при корректировке инвестиционного портфеля. Диверсификация активов, то есть избрание их разных типов поможет инвестору легче пройти через период нестабильности на фондовых рынках. Шарлин Веринг из Wehring Wealth Management считает, что лучше всего создать инвестиционный портфель с такими разными активами, которые помогут не отставать от роста цен.

Выбирайте акции с долгосрочной перспективой

После долгого периода низкой инфляции рынки борются с конфигурацией инфляционных ожиданий. Неопределенность приводит к росту волатильности рынка. Разумнее всего в такие времена – инвестировать в активы, которые будут расти в течение длительного промежутка времени, например, акции. Акции работают лучше, когда инфляция составляет от 2% до 4%, заявил Пол Бланко из финансовой группы Barnum.

Инвестируйте в фаворитов инфляции

С учетом личных финансовых целей опасения по поводу инфляции можно смягчить с добавлением в инвестиционный портфель:

ценных бумаг, защищенных от инфляции,

краткосрочных облигаций,

инструментов с плавающей ставкой (ипотечные ценные бумаги, обеспеченные долговые обязательства)

Кроме того, Тони Саблан из Ultimate Wealth Strategies добавил, что в контексте инвестиций можно обратить внимание на сырье (нефть, газ), недвижимость и акции финансовых компаний, поскольку они могут расти с инфляцией.

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Увеличить активный и пассивный доход

В условиях инфляции Джерри Фета из Wealth DynamX защищает свой капитал двумя способами. Во-первых, он владеет активами для хеджирования инфляции. Речь идет о драгоценных металлах (золото, серебро). Во-вторых, он увеличивает свой активный и пассивный доход быстрее, чем растет инфляция.

Я верю в то, что реальный уровень инфляции приближается к 5% в год, поэтому мне нужно увеличивать свой доход хотя бы на эту сумму каждый год, чтобы опережать инфляцию,

– добавил Фета.

Не принимать кардинальные решения