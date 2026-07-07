Как изменились зарплаты украинских учителей с 1 июля

Заработная плата украинских педагогов не изменится с 1 июля, она останется на том же уровне, что и в июне. В частности, речь идет о расчете минимального денежного вознаграждения.

Как рассчитывается должностной оклад учителей?

Минимальная зарплата украинских учителей зависит от тарифного разряда, сообщает ВРУ.

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Каждому педагогу присваивается тарифный разряд со специальным коэффициентом. Чтобы определить должностной оклад, необходимо умножить его значение на базовую ставку, то есть в настоящее время – 3 470 гривен.

Соответственно, по состоянию на июль 2026 года минимальная зарплата учителя:

при 10-м тарифном разряде – от 6 315 гривен;

11 ТР – от 6 836 гривен;

12 ТР – от 7 356 гривен;

13 ТР – от 7 877 гривен;

14 ТР – от 8 397 гривен.

Это значение до обязательного повышения на 40%. Напомним, оно установлено постановлением Кабмина № 1749 от 26 декабря 2025 года. К тому же учителя имеют право на ряд надбавок. В частности, за работу в неблагоприятных условиях, ведение инклюзивного класса, почетное звание и так далее.

Напомним, из зарплаты вычитаются налоги. В настоящее время НДФЛ составляет 18%, а военный сбор – 5%. То есть из зарплаты вычитается в общей сложности 23%. ЕСВ, в свою очередь, уплачивает работодатель. Размер такого ежемесячного взноса – 22 % от суммы начисленной зарплаты.