До 5 200 гривен начислят в январе: кто из украинцев получит доплаты в 2026 году

Некоторые украинцы уже в январе 2026 года получат прибавку к зарплате в размере 2 600 или 5 200 гривен, не считая налогов. Таким образом произошел рост оплаты труда минимум на 30%.

Кто получит надбавки к зарплатам?

Речь идет о повышении должностных окладов для всех педагогических и научно-педагогических работников учреждений государственной и коммунальной форм собственности, пишет 24 Канал со ссылкой на МОН.

Смотрите также Дают три месяца, чтобы потратить деньги: кто из украинцев может получить дополнительные выплаты в январе

Рост оплаты труда пока будет на уровне 30%, а в сентябре этот показатель собираются переписать и добавить еще 20%. Такое повышение получат также педагоги в учреждениях дошкольного, внешкольного, профессионального и профессионального предвысшего образования.

Доплаты получат более 409 тысяч педагогов, из них более 25,5 тысяч работают на прифронтовых территориях. Размер надбавки такой:

2 000 гривен (2 600 гривен до уплаты налогов) для всех педагогических работников;

4 000 гривен (5 200 гривен до уплаты налогов) для педагогов, которые очно работают на прифронтовых территориях.

Заметьте! Для работников, которые имеют нагрузку сверх ставки, размер доплаты увеличивается пропорционально.

Что известно о зарплатах в Украине?