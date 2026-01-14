До 5 200 гривен начислят в январе: кто из украинцев получит доплаты в 2026 году
- В январе 2026 года работники одной из популярных отраслей получат надбавку к зарплате: 2 600 гривен или 5 200 гривен, в зависимости от условий работы.
- Более 409 тысяч украинцев получат повышение зарплат, из которых более 25,5 тысяч работают на прифронтовых территориях.
Некоторые украинцы уже в январе 2026 года получат прибавку к зарплате в размере 2 600 или 5 200 гривен, не считая налогов. Таким образом произошел рост оплаты труда минимум на 30%.
Кто получит надбавки к зарплатам?
Речь идет о повышении должностных окладов для всех педагогических и научно-педагогических работников учреждений государственной и коммунальной форм собственности, пишет 24 Канал со ссылкой на МОН.
Рост оплаты труда пока будет на уровне 30%, а в сентябре этот показатель собираются переписать и добавить еще 20%. Такое повышение получат также педагоги в учреждениях дошкольного, внешкольного, профессионального и профессионального предвысшего образования.
Доплаты получат более 409 тысяч педагогов, из них более 25,5 тысяч работают на прифронтовых территориях. Размер надбавки такой:
- 2 000 гривен (2 600 гривен до уплаты налогов) для всех педагогических работников;
- 4 000 гривен (5 200 гривен до уплаты налогов) для педагогов, которые очно работают на прифронтовых территориях.
Заметьте! Для работников, которые имеют нагрузку сверх ставки, размер доплаты увеличивается пропорционально.
Что известно о зарплатах в Украине?
Медианная зарплата в Силах обороны Украины в 2025 году выросла до 70,5 тысячи гривен, наибольшее повышение зафиксировано в Ивано-Франковской области. Количество вакансий в Силах обороны выросло на 238%, но отзывов уменьшилось на 6,2%, при этом планируется повышение зарплат военных в 2026 году.
В Буковеле официанты могут зарабатывать от 25 до 80 тысяч гривен, в зависимости от заведения и условий. В январе 2026 года средняя зарплата официанта в Украине составляет 25 тысяч гривен, с самыми высокими выплатами в Киеве (37 500 гривен).
Всего в ноябре 2025 года средняя зарплата в Украине выросла на 0,9% до 27 167 гривен, с самыми высокими зарплатами в Киеве и наименьшими в Кировоградской области. Самые высокие зарплаты получали работники ИТ-сферы (66 934 гривны), тогда как меньше всего платили педагогам (16 622 гривны).
В 2026 году три из четырех компаний планируют повышение зарплат, чтобы удержать работников и привлечь новых специалистов. 28% компаний планируют рост зарплат на 11 – 15%, однако 6% вообще не хотят повышать выплаты.