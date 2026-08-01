Алюминий буквально под ногами: где искать ценный лом, чтобы не нарушить закон

Алюминиевый лом остается одним из самых ценных видов цветного металла, охотно принимающих пункты заготовки. Однако искать его следует только законными способами во избежание штрафов, уголовной ответственности и других неприятностей.

Где можно законно найти алюминиевый лом

Алюминий широко используется в быту, строительстве и промышленности, поэтому найти его можно во многих местах, сообщает 24 канал . Самое главное правило – собирать только тот металл, который принадлежит вам или владелец которого согласился на его передачу.

Часто алюминиевый лом остается после ремонта квартир или домов. Это могут быть старые оконные профили, дверные конструкции, карнизы, вентиляционные трубы или другие демонтированные элементы. Если эти материалы больше не используются, их можно сдать в пункт приемки.

Еще одним распространенным источником являются старые бытовые вещи: кастрюли, сковородки, дуршлаги, алюминиевые тазы, лестницы, детали велосипедов или мебели. Многие алюминия содержат автомобильные детали, которые остаются после ремонта транспортных средств, если владелец решил их утилизировать.

Законно получить металл можно после разборки собственных хозяйственных сооружений или по договоренности с предприятиями, мастерскими или сервисными центрами, которые списывают непригодные алюминиевые конструкции и оборудование.

Каких действий нужно избегать

Эксперты отмечают, что нельзя демонтировать элементы инфраструктуры, коммуникаций или оборудования, принадлежащего государству, общинам или частным компаниям. Незаконное извлечение металла из линий электропередач, железной дороги, строительных площадок, дорожных конструкций или других объектов может привести к административной или уголовной ответственности.

Также не стоит собирать металл на чужих частных территориях без разрешения владельца. Если происхождение металлолома вызывает сомнения, лучше отказаться от его приобретения или сдачи, ведь пункты приемки могут проверять законность происхождения металла.

Перед сдачей алюминиевого лома следует сравнить цены в нескольких пунктах приемки, ведь они могут отличаться в зависимости от вида металла, его чистоты, объема партии и региона. Это поможет получить максимально выгодную оплату за законно собранное сырье.

Обратите внимание, что одним из самых дорогих цветных металлов в Украине сегодня остается медь из-за ее уникальных свойств. На ней можно заработать сотни гривен за килограмм металлолома, в зависимости от его вида.