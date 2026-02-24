ЕС "выжидает" выборов в Венгрии, чтобы запретить российскую нефть полностью, – СМИ

Сейчас ограничения Евросоюза действуют в отношении транспортируемой морем российской нефти. Однако теперь блок якобы хочет закрепить в законодательстве полное прекращение импорта сырья из страны-агрессора, даже если потенциальное мирное соглашение в Украине приведет к отмене санкций.

Запретит ли ЕС российскую нефть полностью?

Такое предложение Еврокомиссия может выдвинуть уже вскоре – 15 апреля. Журналисты Reuters ознакомились с соответствующими документами и пообщались с чиновниками.

На парламентских выборах 12 апреля венгерский премьер-министр Виктор Орбан и его партия "Фидес" столкнутся с самым большим вызовом для своей власти за последние 16 лет. А уже через три дня в ЕС могут предложить полный запрет на российскую нефть.

Двое европейских чиновников объяснили журналистам выбор такой даты. Тема не должна была стать главным фактором в избирательной кампании, ведь Венгрия и Словакия все еще зависят от импорта сырья из страны-агрессора и категорически против любого запрета.

Важно! Повестка дня на 15 апреля является предварительной.

Напомним, 23 февраля ЕС продлил действие санкций против России до 2027 года – из-за "незаконных действий", нарушающих международное право. В то же время Венгрия заблокировала принятие 20-го пакета ограничений.

Как нефтеснабжение остановилось даже без запретов?