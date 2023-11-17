Запрет на алмазы: чего ожидать от 12-го пакета санкций против России

Еврокомиссия планирует запретить импорт российских алмазов и ювелирных изделий с алмазами в начале 2024 года. Это будет внесено в 12-й пакет санкций.

Еврокомиссия предлагает ввести эмбарго

Еврокомиссия призывает к запрету на импорт, покупку и передачу алмазов, следующие транзитом через Россию, а также собственно русских алмазов.

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Европейская Комиссия предлагает ввести с января 2024 года эмбарго, касающееся импорта обработанных в России бриллиантов, в том числе в страны, не являющиеся членами Европейского Союза. Однако введение этого косвенного запрета будет производиться поэтапно.

О чем идет речь в предложении

Это поэтапное введение косвенных запретов на импорт учитывает необходимость развертывания соответствующего механизма отслеживания, который обеспечивает эффективные меры правоприменения и минимизирует сбои для участников рынка.

— говорится в предложении.

Также там речь идет о поэтапном введении (с 1 марта по 1 сентября) запрета на импорт российских алмазов при их обработке в третьих странах, таких как Индия. Это касается и украшений из русских алмазов.

Что известно о других ограничениях в 12-м пакете санкций

В ограничения может войти: