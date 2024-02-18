Загадка создателя
Эта история, как и любая другая, начинается с имени, и это имя – Сатоши Накамото. Оно кажется настоящим и нереальным одновременно, некий Кейзер Зёзе цифровой эры. Само имя Сатоши Накамото 18 августа 2008 года появилось на домене bitcoin.org.
Впоследствии неизвестный автор под этим именем опубликовал статью "Биткойн: одноранговая электронная платежная система". Это случилось в этом же году после финансовой рецессии.
Роль создателя биткойна приписывали многим, наиболее известными предположениями стали Дориан Накамото, Ник Сабо, Хэл Финни. Некоторые версии говорят, что это псевдоним группы лиц, однако пока нет никаких доказательств в пользу этой версии.
В своих публикациях Сатоши Накамото пишет от имени первого лица. Однако кто на самом деле скрывается за этим именем. Есть несколько версий, однако каждая из них имеет как логические аргументы, так и серьезные опровержения.
- Дориан Накамото
Дориан Накамото – американец японского происхождения. Журналисты ошибочно связали его с создателем биткойна из-за похожей фамилии.
Накамото же опроверг предположение и подчеркнул, что никогда не участвовал в создании биткойна. Более того, даже не знал о его существовании до того, как СМИ не начали громко обсуждать эту тему.
- Ник Сабо
Известный компьютерный ученый, который создал Bit Gold задолго до Bitcoin. Он сделал большой вклад в исследования в сфере децентрализованных финансовых систем, которые позже стали ключевыми в формировании развития биткойна. Его переписка в крипто-сообществе очень напоминает манеру переписки Сатоши, что и вызвало подозрения.
В 1996 году он сформулировал концепцию того, что обмен платежами между пользователями Интернета может происходить благодаря интеллектуальным усилиям, а не только технологическим решениям. Таким образом, он впервые ввел термин "смарт-контракт". Сам Ник Сабо отрицает свою причастность к Сатоши Накамото.
- Хэл Фини
Один из наиболее вероятных кандидатов на роль Сатоши Накамото. Он был одним из первых пользователей биткойна, получил первую биткойн-транзакцию и работал разработчиком программного обеспечения.
Кроме того, Финни был одним из первых шифровальщиков в 1990-х годах. Хэл умер в 2014 году из-за нервной болезни, которая парализовала его перед смертью. Финни всегда отрицал, что он Сатоши Накамото.
Персона Сатоши Накамото до сих пор остается загадкой. Однако его творение набирает обороты, и уже совсем скоро цифровые валюты могут совершить революцию в финансовом мире.