Загадка создателя

Эта история, как и любая другая, начинается с имени, и это имя – Сатоши Накамото. Оно кажется настоящим и нереальным одновременно, некий Кейзер Зёзе цифровой эры. Само имя Сатоши Накамото 18 августа 2008 года появилось на домене bitcoin.org.

Впоследствии неизвестный автор под этим именем опубликовал статью "Биткойн: одноранговая электронная платежная система". Это случилось в этом же году после финансовой рецессии.

Справка: согласно данным Всемирного банка, главными причинами финансового кризиса 2008 года был кредитный кризис (сфера недвижимости), инфляция и девальвация доллара. Стоит заметить и то, что до 2007 года европейские банки активно кредитовали банки США, в том числе под ипотечное строительство. Финансовая паника в США и политика ФРС на снижение базовой ставки вызвали бегство займов в конце 2007 года обратно в Европу и укрепление евро. Стоимость биткойна зависит от спроса на криптомонеты и доверия к сети BTC. Таким образом криптовалюта не зависит от решений ЦБ той или иной страны, девальвации мировой валюты и тому подобное.

Роль создателя биткойна приписывали многим, наиболее известными предположениями стали Дориан Накамото, Ник Сабо, Хэл Финни. Некоторые версии говорят, что это псевдоним группы лиц, однако пока нет никаких доказательств в пользу этой версии.

В своих публикациях Сатоши Накамото пишет от имени первого лица. Однако кто на самом деле скрывается за этим именем. Есть несколько версий, однако каждая из них имеет как логические аргументы, так и серьезные опровержения.

Дориан Накамото

Дориан Накамото – американец японского происхождения. Журналисты ошибочно связали его с создателем биткойна из-за похожей фамилии.

Накамото же опроверг предположение и подчеркнул, что никогда не участвовал в создании биткойна. Более того, даже не знал о его существовании до того, как СМИ не начали громко обсуждать эту тему.

Ник Сабо

Известный компьютерный ученый, который создал Bit Gold задолго до Bitcoin. Он сделал большой вклад в исследования в сфере децентрализованных финансовых систем, которые позже стали ключевыми в формировании развития биткойна. Его переписка в крипто-сообществе очень напоминает манеру переписки Сатоши, что и вызвало подозрения.

В 1996 году он сформулировал концепцию того, что обмен платежами между пользователями Интернета может происходить благодаря интеллектуальным усилиям, а не только технологическим решениям. Таким образом, он впервые ввел термин "смарт-контракт". Сам Ник Сабо отрицает свою причастность к Сатоши Накамото.

Хэл Фини

Один из наиболее вероятных кандидатов на роль Сатоши Накамото. Он был одним из первых пользователей биткойна, получил первую биткойн-транзакцию и работал разработчиком программного обеспечения.

Интересно! Всего через девять дней после того, как был добыт первый блок, состоялась первая транзакция в 10 биткойнов между создателем децентрализованной валюты Сатоши Накамото и энтузиастом-криптографом Хэлом Финни. Тогда эта сумма не имела никакой стоимости, поскольку не было бирж, которые бы устанавливали цену. В апреле 2011 года Сатоши Накамото отправил свое последнее подтвержденное электронное сообщение и исчез, что повлекло еще больше различных гипотез и мифов относительно его личности.

Кроме того, Финни был одним из первых шифровальщиков в 1990-х годах. Хэл умер в 2014 году из-за нервной болезни, которая парализовала его перед смертью. Финни всегда отрицал, что он Сатоши Накамото.

Персона Сатоши Накамото до сих пор остается загадкой. Однако его творение набирает обороты, и уже совсем скоро цифровые валюты могут совершить революцию в финансовом мире.