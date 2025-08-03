Запасов нефти в России хватит на несколько десятков лет. Зато российское Минэкономразвития утверждает, что добыча будет расти.

Сколько нефти имеет Россия?

По состоянию на конец мая было известно, что общий объем нефти составлял 31 миллиард тонн и 95 миллиардов тонн ее ресурсов, сообщает 24 Канал со ссылкой на российское Агентство нефтегазовой информации.

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Этого должно хватить примерно на 26 лет при нынешней добыче в 516 миллионов тонн в год. Общий объем оценивается в 31 миллиард тонн, но рентабельны только 13 миллиардов.

Часть рентабельных запасов трудноизвлекаемая, но благодаря налоговым льготам их добыча стала выгодной,

– сообщает одно из российских изданий.

Согласно прогнозу Минэкономразвития России, добыча нефти с конденсатом в 2025 году снизится на 0,02% до 516 миллионов тонн. В 2026 году ожидается рост добычи до 525,2 миллионов, а в 2027 году – до 532,6 миллионов тонн.

Как снизятся доходы России от нефти?

Доходы России от нефти и газа в июле могут снизиться на 37% из-за удешевления нефти и укрепления национальной валюты.

Доходы от нефти и газа остаются важнейшим источником поступлений для Кремля, составляя четверть всех доходов федерального бюджета. Поэтому падение поступлений является болезненным для России, которая значительно увеличила расходы на оборону и безопасность после начала военной кампании в Украине.

По расчетам Reuters, средняя цена российской нефти в рублях оставалась ниже запланированного бюджетом уровня на 2025 год. В частности, доходы России от нефти и газа за период январь-июль могут сократиться на 20% в годовом измерении – до 5,4 триллиона рублей.