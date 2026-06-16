Запасы нефти в США упали до самого низкого уровня с 80-х годов

Запасы сырой нефти в Стратегическом нефтяном резерве США (SPR) сократились. Они упали до 340,3 миллиона баррелей. Для понимания, это самый низкий уровень с 1983 года.

Почему сократились запасы нефти в США?

Статистика показывает, что запасы в экстренных резервах правительства сократились на 8,9 миллиона баррелей, сообщает Reuters.

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Для понимания: это третье по величине сокращение за всю историю наблюдений. Благодаря "выпуску" указанной нефти США стремились снизить цену на энергоносители.

Нужно понимать, что нефтяные запасы в США сокращались именно из-за высокого спроса на американскую нефть со стороны переработки и экспорта. Этим сырьем пытались перекрыть дефицит поставок, возникший из-за событий на Ближнем Востоке.

Обратите внимание! Общие запасы в США (включая коммерческие склады и госрезерв SPR) после начала боевых действий в конце февраля упали до самого низкого уровня с 2023 года.

Согласно последним займам SPR, компании, которые берут нефть в долг, обязаны вернуть первоначальные объемы с премией в виде дополнительной нефти. Министерство утверждает, что эта система поможет стабилизировать рынки без каких-либо затрат для налогоплательщиков США,

– отмечает издание.

Когда в последний раз так падали запасы в SPR?