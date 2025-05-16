Илон Маск потерял несколько миллиардов долларов за день

Акции компании Tesla демонстрирует отрицательную динамику на фондовом рынке. Во время торговой сессии ценные бумаги производителя электрокаров подешевели на 1,40% до 342,82 доллара, информирует 24 Канал со ссылкой на Google Финансы. С начала года акции американской компании просели в цене более чем на 15%.

Обратите внимание Резкие изменения на рынке валют: сколько стоит доллар в России

Потери Tesla на фондовом рынке влияют на капитал Илона Маска. Дело в том, что Tesla – это единственная публичная компания под его руководством. Как результат, за день Илон Маск за день потерял 3,47 миллиарда долларов. Однако он остается самым богатым человеком в мире с капиталом в размере 376 миллиардов долларов, информирует Bloomberg.

Более того, с начала года Илон Маск зафиксировал наибольшие потери среди самых богатых людей мира. С января он стал "беднее" на 56,4 миллиарда долларов.

На позиции Tesla на фондовом рынке давит деятельность Илона Маска, которая связана с политикой. Для примера, главы директоров производителя электрокаров продал акции на более 230 миллионов долларов. Главная причина – это то, что позиция Илона Маска по Дональда Трампа спровоцировала бойкоты и протесты против автомобилей, что привело к резкому падению доходов и цены на акции, пишет AP.

Интересно, что не все теряли деньги из-за обвал акций Tesla в 2025 году. В частности, хедж-фонды, которые сделали ставку на падение ценных бумаг компании Илон Маска, заработали более 16 миллиардов долларов.