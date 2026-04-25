Не только Россия: какие страны имеют наибольшие запасы газа в мире

Россия до сих пор занимает первое место среди мировых держав по запасам газа. А меньше всего ресурса, около 2%, имеют Венесуэла, Китай и Нигерия.

Какая страна имеет самые большие запасы газа в мире?

О том, где в мире самые большие запасы природного газа, говорится на ресурсе EnergyNews.

Мировым лидером по ресурсам СПГ является Россия. Страна имеет 19% от мировых запасов или 38 триллионов кубических метров газа. Большинство месторождений находятся в Сибири, например, Ямбург, Уренгой, Медвежье. Известно также, что российский "Газпром" эксплуатирует 70% запасов страны.

Следующую позицию занимает Иран, который является лидером по запасам газа на Ближнем Востоке. Страна имеет 16% мировых ресурсов или 32 триллиона кубических метров. Что же касается именно запасов СПГ, показатель составляет 38,4%. В частности известно, что Иран работает вместе с Катаром на крупнейшем в мире газовом месторождении. Из-за смежности территорий страны разделяют ресурс.

Относительно Катара – страна закрывает тройку с наибольшими запасами газа. Государство имеет 24,7 триллиона кубических метров СПГ или 12% мировых запасов. Кстати, большинство из этих ресурсов находятся га Северном месторождении в Персидском заливе.

США и Саудовская Аравия занимают 4 и 5 места соответственно. Америка имеет 6,5% мировых запасов преимущественно в Техасе и Пенсильвании. А запасы Саудовской Аравии составляют 4,38% от международных ресурсов. В частности известно, что добыча в основном предназначена для внутреннего потребления.

Интересно! В 2015 году, когда ресурс когда ресурс worldometers.info имел полный доступ к информации во всех категориях, отмечалось, что по запасам газа 7 место в мире занимает Украина.

Наименьшие запасы природного газа имеют Венесуэла, Нигерия, Китай. Каждая из этих стран владеет примерно 2% ресурса.

