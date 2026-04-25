Какая страна имеет самые большие запасы газа в мире?
О том, где в мире самые большие запасы природного газа, говорится на ресурсе EnergyNews.
Мировым лидером по ресурсам СПГ является Россия. Страна имеет 19% от мировых запасов или 38 триллионов кубических метров газа. Большинство месторождений находятся в Сибири, например, Ямбург, Уренгой, Медвежье. Известно также, что российский "Газпром" эксплуатирует 70% запасов страны.
Следующую позицию занимает Иран, который является лидером по запасам газа на Ближнем Востоке. Страна имеет 16% мировых ресурсов или 32 триллиона кубических метров. Что же касается именно запасов СПГ, показатель составляет 38,4%. В частности известно, что Иран работает вместе с Катаром на крупнейшем в мире газовом месторождении. Из-за смежности территорий страны разделяют ресурс.
Относительно Катара – страна закрывает тройку с наибольшими запасами газа. Государство имеет 24,7 триллиона кубических метров СПГ или 12% мировых запасов. Кстати, большинство из этих ресурсов находятся га Северном месторождении в Персидском заливе.
США и Саудовская Аравия занимают 4 и 5 места соответственно. Америка имеет 6,5% мировых запасов преимущественно в Техасе и Пенсильвании. А запасы Саудовской Аравии составляют 4,38% от международных ресурсов. В частности известно, что добыча в основном предназначена для внутреннего потребления.
Интересно! В 2015 году, когда ресурс когда ресурс worldometers.info имел полный доступ к информации во всех категориях, отмечалось, что по запасам газа 7 место в мире занимает Украина.
Наименьшие запасы природного газа имеют Венесуэла, Нигерия, Китай. Каждая из этих стран владеет примерно 2% ресурса.
Что нужно знать о газе в 2026 году?
Из-за войны в Иране и блокировки Ормузского пролива, ряд стран мира столкнулась с проблемой возможного дефицита и завышенными ценами на ресурс. В частности, в Европе уже представили план выхода из энергокризиса, который предлагает варианты заполнения газовых хранилищ.
В частности известно, что ситуация на Ближнем Востоке вызвала крупнейший энергокризис, с которым сталкивался мир. Об этом заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль. Он отметил, что кризис уже сейчас огромный, особенно если учитывать последствия газового кризиса с Россией и бензинового дефицита.