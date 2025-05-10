Запасы нефти в России

Россия занимает 6 место в мире по резервам нефти. Страна уступает Ираку, Ирану, Канаде, Саудовской Аравии и Венесуэле, информирует 24 Канал со ссылкой на OilPrice.

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В целом залежи нефти в России оценивают в 80 миллиардов долларов. Управление энергетической информации США в начале 2024 года подтвердило эти данные. Больше всего нефти в России добывают в месторождениях Западной Сибири. На этот регион приходится 87% российской добычи сырой нефти и конденсата, по данным Rystad Energy.

К теме! Самые большие запасы нефти в мире сосредоточены в Венесуэле. Нефтяные резервы страны оценивают в более 300 миллиардов баррелей нефти. Тогда как ключевые залежи черного золота обнаружили на Ближнем Востоке, где лидером является Саудовская Аравия.

Напомним, что самой известной маркой российской нефти является сырье Urals. Залежи сырья сосредоточении в Западной Сибири и Волга-Урал. В 2025 году цена нефти Urals упала ниже 50 долларов за баррель, что создает проблемы для России, которая существенно зависит от экспорта энергоносителей.