Рынок NFT активно развивался в течение последних нескольких месяцев после летнего затишья. Согласно данным Nonfungible.com , торги на вторичном рынке достигли исторического максимума в конце сентября и остаются на высоком уровне.

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Властная фигура в криптомире встревожена ценами на NFT

Майкл Новограц отметил, что он положительно настроен относительно перспектив рынка NFT, однако удивлен последним скачком цен. Бизнесмен отметил, что "рынки не растут вечно".

Это ни в коем случае нельзя назвать нормальным. Мне кажется сейчас подходящее время для того, чтобы хотя бы зафиксировать определенную прибыль и перевести его в биткоин, Ethereum или иной токен,

– заявил Новограц на виртуальной криптоконференции Token2049.

Бизнесмен, который является одной из самых влиятельных фигур в криптосфери, заявил, что покупатели рынка NFT очень преданные. По его словам, он пытался убедить друга, который приобрел CryptoPunks вывести часть денег, и зафиксировать прибыль. В ответ Новограца назвали сумасшедшим.

Властная фигура в криптомире встревожена ценами на NFT / Фото Getty Images

В течение нескольких последних недель тип коллекционного аватара NFT CryptoPunks ежедневно переходил из рук в руки примерно за 400 тысяч долларов, но в сентябре один токен был продан за 6,6 миллиона долларов. Несмотря на скептицизм относительно цен бизнесмен заявил, что NFT – это важная часть будущего технологий.

Что такое NFT Это невзаимозаменяемые токены, которые являются особым типом криптовалюта. Эти активы, существуют только в собственных криптосистемах. Каждый NFT может быть уникальным цифровым элементом. В отличие от биткоина и других криптовалют NFTs нельзя обменять на аналогичные NFT-токены.