Ринок NFT активно розвивався протягом останніх кількох місяців після літнього затишшя. Згідно з даними Nonfungible.com, торги на вторинному ринку досягли історичного максимуму наприкінці вересня і залишається на високому рівні.

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Вливова фігура у криптосвіті стривожена цінами на NFT

Майкл Новограц зазначив, що він позитивно налаштований щодо перспектив ринку NFT, проте він здивований останнім стрибком цін. Він наголосив, що "ринки не ростуть вічно".

Це ні в якому випадку не можна назвати нормальним. Мені здається зараз вдалий час для того, щоб хоча б зафіксувати певний прибуток та перевести його у біткойн, Ethereum чи інший токен,

– заявив Новограц на віртуальній криптоконференції Token2049.

Бізнесмен, який є одним із найвпливовіших людей у криптосфері, заявив, що покупці ринку NFT дуже віддані. За його словами, він намагався переконати друга, який придбав CryptoPunks вивести частину грошей та зафіксувати прибуток. У відповідь Новограца назвали божевільним.

Вливова фігура у криптосвіті стривожена цінами на NFT / Фото Getty Images

Протягом кількох останніх тижнів тип колекційного аватара NFT CryptoPunks щодня переходив з рук в руки приблизно за 400 тисяч доларів, але у вересні один токен був проданий за 6,6 мільйона доларів. Попри скептицизм щодо цін бізнесмен заявив, що NFT – це важлива частина майбутнього технологій.