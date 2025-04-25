Запасы золота в Украине: в каких регионах есть месторождения драгоценного металла

В недрах Украины за годы обнаружили самые разнообразные полезные ископаемые. Однако Украина также имеет немалый потенциал по добыче драгоценных металлов. В частности, речь идет о золоте.

Где есть залежи золота в Украине

Основные месторождения золота в Украине сосредоточены в трех тектонических структурах. Речь идет о Закарпатской внутренней впадине, Украинский щит и Донецкое складчатое сооружение, пишет 24 Канал со ссылкой на Посольство Украины в Польше.

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По мнению экспертов, золоторудный потенциал Украины составляет более 3000 тонн. Всего в Украине выделяют более 10 месторождений золота. Наиболее изученными на сегодня являются Береговское рудное поле и Раховский рудный район, на Закарпатье. В этом же регионе есть Мужиевское месторождение и месторождение золота Сауляк.

К теме! В Украине обнаружили примерно 20 тысяч месторождений и проявлений 117 видов полезных ископаемых. Согласно подсчетам Forbes, запасы полезных ископаемых в Украине оценивают в почти 15 триллионов долларов.

На территории Донецкой складчатой структуры находятся такие месторождения золота:

Бобриковское.

Остробугорское.

Тогда как на Украинском щите обнаружили, едва ли не самое большое количество месторождений драгоценного металла: Клинцовское, Юрьевское, Майское, Сергеевское и Балка Золотая. Именно Украинский щит называют центром с наибольшими запасами золота. По прогнозам экспертов, запасы золота в этих регионах достигают 2400 тонн.