Что делать с долларами 2006 года

Национальный банк Украины заявил, что действительными являются все доллары, которые выпустили с 1914 года. Это означает, что банки и обменники обязаны принимать все купюры долларов, которые ввели в обращение за последние более 100 лет. Это касается и долларов 2006 года выпуска. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Украинский Нацбанк обязывает банки и обменники принимать все купюры долларов, которые прошли проверку на подлинность и не имеют признаков значительного износа и/или повреждения. Ни номинал банкнот долларов, ни год их выпуска не играют роли при обмене валюты.

Важно! Незначительные загрязнения, пятна или потертости не являются основанием, чтобы отказаться принимать действительные банкноты долларов, согласно украинскому законодательству. Кроме того, НБУ отменил термин "незначительно изношенные банкноты".

Если же доллары 2006 года не принимают в банке или пункте обмена, то прежде всего нужно узнать причину. Если это связано с годом выпуска банкноты, то стоит позвонить на горячую линию НБУ.

Если в банке не приняли доллары из-за их старости, повреждения дизайна или другие особенности, то их можно сдать на инкассо. В рамках этой процедуры банк отправляет значительно изношенные или поврежденные банкноты иностранному финансовому учреждению для обмена.

Напомним, что НБУ ранее заявлял, что существует только три вида банкнот иностранной валюты: настоящие, значительно изношенные/ поврежденные и фальшивые.