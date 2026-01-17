Сколько дают за старый доллар: стоимость купюр 2006 года

В НБУ отмечают, что все долларовые банкноты, учитывая 1996, 2003 и 2006 год выпуска, являются законным платежным средством. Это означает, что их можно обменивать в банках и обменниках по курсу, соответствующему нынешнему.

Какая цена доллара 2006 года?

По состоянию на 17 января, доллар в банках можно обменять по среднему курсу в 43,20 гривны, а продать – за 43,75 гривны. То есть за 100 долларов 2006 года можно будет получить 4 320 гривен, передает 24 Канал со ссылкой на "Минфин".

Зато в обменниках, по данным finance.ua, обмен составляет 42,93 гривны, а продажа – 43,54 гривны. Таким образом, за 100 долларов будет 4 293 гривен. Кроме того, по данным НБУ, официальный курс доллара на 17 января составляет 43,39 гривны.

Стоит заметить, что банки принимают старые купюры, но если они не порваны, без значительных пятен, а также без критической изношенности. Это касается и обменников.

Впрочем всем банкам и небанковским учреждениям запрещено отказывать клиентам в обмене иностранной валюты, которая по элементам и дизайну полностью соответствует образцам иностранных центробанков, а их подлинность подтверждена с использованием соответствующего оборудования.

Что стоит знать об обмене иностранной банкноты?

По данным НБУ, есть правила, которые стоит знать перед тем, как обменивать валюты. В них входят:

Валюта является настоящей, если это подтверждено счетчиком и детектором. Их без исключения должны принимать к обмену.

Банки и небанковские учреждения не могу устанавливать ограничения по номиналу и года эмиссии банкноты.

Если банкнота значительно изношенной, то по ней должны осуществить операцию инкассо. Обычно у касс должен размещаться документ с перечнем признаков значительного износа банкнот, а также тарифы инкассо.

Если банки или небанковские учреждения отказываются от обмена банкноты, хотя она соответствует всем признакам и описаниям, то потребители могут обратиться в НБУ с жалобами.

Что делают с фальшивыми купюрами?