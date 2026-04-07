После ударов по Новороссийску Россия остановила экспорт нефти с терминала "Шесхарис", – Reuters
Украина 5 апреля поразила нефтяной терминал "Шесхарис" на юге России. Теперь известно, что Россия остановила там экспорт нефти.
Об этом сообщает Reuters.
Что известно о последствиях удара по терминалу "Шесхарис"?
Источники Reuters рассказали, что экспорт сырой нефти с российского терминала "Шесхарис" в черноморском порту Новороссийск был приостановлен после массированной атаки беспилотника и пожара.
Обычно в "Шесхарис" загружают 700 тысяч баррелей сырой нефти в день, это основной порт сбыта нефти для России в Черном море.
Новороссийский порт перегружает российскую нефть марок Urals и казахстанскую нефть KEBCO, а также сибирскую нефть Sweet Siberian Light.
Приостановление его работы усилит нагрузку на российскую инфраструктуру, которая неоднократно подвергалась ударам. Экспорт нефти из главного балтийского порта России Усть-Луга также был приостановлен с прошлой недели после мощных ударов дронов и пожаров, сообщили источники в отрасли,
– информирует СМИ.
Издание со ссылкой на источники указало, что Россия будет вынуждена сократить добычу в связи с накоплением запасов и заполнением хранилищ. Хотя международный спрос на альтернативы нефти с Ближнего Востока высокий, а потому оккупанты теряют деньги.
Собственно, "Шесхарис" – это перевалочный комплекс в Новороссийском морском порту. Это Краснодарский край России.
2 марта там уже была атака беспилотниками. Тогда произошел пожар на территории нефтеналивного терминала. В Reuters добавили, что он привел к приостановке загрузки на 5 дней.
Интересно! Советник министра обороны и основатель благотворительного фонда Сергей Стерненко в разговоре с 24 Каналом сказал, что удары по экспортным возможностям России не дают врагу финансировать войну так щедро, как бы этого хотелось Путину. Речь о четырех основных портах России – Туапсе, Новороссийске, Усть-Луге и Приморске.
Что конкретно было поражено в России 5 апреля?
Как сообщили в Генштабе ВСУ, были повреждены стендеры причалов №1, №1А и №2 и поражены стендеры на причалах №6 и №7, повреждена трубопроводная система распределения и отгрузки нефти.
Также подтверждено поражение 3 резервуаров (РВСПК-50000) на перевалочной нефтебазе "Грушевая" в Краснодарском крае, которая обеспечивает нефтяной терминал "Шесхарис".