Об этой ситуации сообщает издание Интерфакс-Украина, ссылаясь на собственные источники, которые знакомы с ситуацией.

Стоит внимания Наследие легендарных инвесторов: какие советы помогут создать капитал

В МВФ не оценили ходатайство Кабмина

Правительство Украины обратилось в Нацбанк с просьбой разрешить продажу валюты крупным украинским компаниям и холдингам, а также согласовать дальнейшее ее использование для расчетов по еврооблигациям и с западными кредиторами. Однако в МВФ сомневаются в целесообразности этого шага.

Вот перечень компаний о, которые Кабмин подал ходатайство в НБУ с просьбой разрешить вывод валюты за границу:

Компании, входящие в группы ДТЭК и "Метинвест" Рината Ахметова,

"Кернел" Андрея Веревского;

"Интерпайп" Виктора Пинчука;

"ВФ Украина" ("Vodafone Украина").

Стоит отметить, что в выше упомянутых ходатайствах речь идет о сумме на более 1,8 миллиарда долларов.

В частности, в фонде отметили, что такой индивидуальный подход соответствует Стратегии смягчения валютных ограничений, которую утвердил украинский центробанк в 2023 году на выполнение обязательств по программе расширенного финансирования EFF (механизм расширенного финансирования).

Также в МВФ, как сообщают источники, обеспокоены довольно значительной суммой вероятных выплат, как и последствий этого решения на переговоры Украины о реструктуризации суверенных еврооблигаций с коммерческими кредиторами в будущем.

Депутат Ярослав Железняк в телеграм сообщил, что МВФ и Украина согласовали очередной staff level agreement по результатам миссии. Речь идет о транше на 880 миллионов долларов. Нардеп отметил, что средства выделят не сразу, а только после соответствующего решения Совета Международного валютного фонда, которая состоится в марте.