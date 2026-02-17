Какая единовременная выплата за ранение военным в 2026 году
- Военные с I группой инвалидности получают 1 331 200 гривен, со II группой – 998 400 гривен, с III группой – 832 000 гривен, если инвалидность связана с защитой Родины.
- Если инвалидность связана с военной службой, выплаты меньше: для І группы – 399 360 гривен, ІІ группы – 299 520 гривен, ІІІ группы – 232 960 гривен.
Украинские военные, получившие ранения во время защиты Родины, имеют право на специальную помощь. В зависимости от ситуации, размер выплаты различается.
От чего зависит сумма, которую получает военный после ранения?
Чтобы действительно получить эту помощь, нужно сосредоточиться на правильном оформлении документов, сообщает РБК-Украина.
Для получения надлежащих выплат военнослужащему стоит сосредоточиться на надлежащем оформлении медицинской документации по ранению, правильности составления документов и обжаловании решений, если они не соответствуют нормам и реальным обстоятельствам дела.
Как говорит Воронкова, сверхважно, чтобы была установлена связь между заболеванием, ранением, травмой и контузией, что привело к таким последствиям, как:
- инвалидность;
- потеря трудоспособности.
Например, наибольшие выплаты получают лица, имеющие инвалидность или потерю трудоспособности из-за заболевания, которое связано с защитой Родины:
- для лица с I группой инвалидности предоставляется единовременная денежная помощь, которая равна 400-кратному прожиточному минимуму;
- II группой – на уровне 300-кратного прожиточного минимума;
- III группой – 250-кратного прожиточного минимума.
Речь идет именно о прожиточном минимуме для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, в котором установлена соответствующая группа инвалидности. Заметим, что в 2026 году этот показатель вырос. Сейчас он составляет – 3 328 гривен, сообщает ПФУ.
То есть, теперь эти выплаты такие:
- для гражданина с I группой инвалидности – 1 331 200 гривен;
- II группой – 998 400 гривен;
- III группой – 832 000 гривен.
А вот, если инвалидность лица была установлена в связи с прохождением военной службы, выплаты несколько меньше:
- для лиц у которых I группа инвалидности – выплачивается 120-кратный прожиточный минимум – 399 360 гривен;
- ІІ группа инвалидности – 90-кратный прожиточный минимум – 299 520 гривен;
- ІІІ группа инвалидности – 70-кратный прожиточный минимум – 232 960 гривен.
Так же имеет значение причинная связь и при выплатах в случае установления процента утраты трудоспособности без установления группы инвалидности,
– говорит Воронкова.
Какие нюансы важно знать при оформлении этой помощи?
Иногда военная врачебная комиссия может не устанавливать причинную связь с защитой Родины. В таком случае вывод надо обжаловать. Это можно сделать, обратившись к высшему по статусу ВЛК или – суду.
К тому же военные адвокаты, при получении лицом ранения, не советуют сразу добиваться увольнения из армии. Первоначально стоит оформить группу инвалидности. То есть, это необходимо сделать пока человек находится статус действующего военнослужащего.