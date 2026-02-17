Какая единовременная выплата за ранение военным в 2026 году

Украинские военные, получившие ранения во время защиты Родины, имеют право на специальную помощь. В зависимости от ситуации, размер выплаты различается.

От чего зависит сумма, которую получает военный после ранения?

Чтобы действительно получить эту помощь, нужно сосредоточиться на правильном оформлении документов, сообщает РБК-Украина.

Елена Воронкова Адвокат адвокатского бюро "Ивана Хомича" Для получения надлежащих выплат военнослужащему стоит сосредоточиться на надлежащем оформлении медицинской документации по ранению, правильности составления документов и обжаловании решений, если они не соответствуют нормам и реальным обстоятельствам дела.

Как говорит Воронкова, сверхважно, чтобы была установлена связь между заболеванием, ранением, травмой и контузией, что привело к таким последствиям, как:

инвалидность;

потеря трудоспособности.

Например, наибольшие выплаты получают лица, имеющие инвалидность или потерю трудоспособности из-за заболевания, которое связано с защитой Родины:

для лица с I группой инвалидности предоставляется единовременная денежная помощь, которая равна 400-кратному прожиточному минимуму;

II группой – на уровне 300-кратного прожиточного минимума;

III группой – 250-кратного прожиточного минимума.

Речь идет именно о прожиточном минимуме для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, в котором установлена соответствующая группа инвалидности. Заметим, что в 2026 году этот показатель вырос. Сейчас он составляет – 3 328 гривен, сообщает ПФУ.

То есть, теперь эти выплаты такие:

для гражданина с I группой инвалидности – 1 331 200 гривен;

II группой – 998 400 гривен;

III группой – 832 000 гривен.

А вот, если инвалидность лица была установлена в связи с прохождением военной службы, выплаты несколько меньше:

для лиц у которых I группа инвалидности – выплачивается 120-кратный прожиточный минимум – 399 360 гривен;

ІІ группа инвалидности – 90-кратный прожиточный минимум – 299 520 гривен;

ІІІ группа инвалидности – 70-кратный прожиточный минимум – 232 960 гривен.

Так же имеет значение причинная связь и при выплатах в случае установления процента утраты трудоспособности без установления группы инвалидности,

– говорит Воронкова.

Какие нюансы важно знать при оформлении этой помощи?