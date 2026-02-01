Помощь малообеспеченным семьям в 2026 году: какие выплаты предусмотрены
- В 2026 году малообеспеченные семьи в Украине могут получать ежемесячную государственную поддержку, размер которой определяется как разница между гарантированным уровнем обеспечения и фактическими доходами.
- Социальная помощь назначается на шесть месяцев с момента обращения и может не предоставляться в случаях, если трудоспособный человек не работает или имеет скрытые доходы.
В Украине статус малообеспеченной предоставляется семье, если ее средний доход в месяц по независящим от нее причинам меньше определенного прожиточного минимума. В таком случае семья имеет право претендовать на государственную денежную помощь.
Какую помощь получают малообеспеченные семьи в 2026 году?
В 2026 году семьи, официально признаны малообеспеченными, могут получать ежемесячную государственную поддержку, пишет Пенсионный фонд. Размер такой помощи определяется индивидуально, как разница между гарантированным государством уровнем обеспечения для конкретной семьи и ее фактическими доходами.
При расчете учитывается не полный прожиточный минимум, а его установленная доля, которая зависит от категории членов семьи.
По данным местных органов социальной защиты, в 2026 году ориентировочные гарантированные суммы составляют:
- для трудоспособных лиц – около 60% прожиточного минимума (примерно 1 996,80 грн);
- для лиц с инвалидностью или тех, кто потерял трудоспособность – 100% базового уровня (около 2 595 гривен);
- для детей – 145% прожиточного минимума:
- до 6 лет – примерно 4 084,65 гривен;
- от 6 до 18 лет – около 5 092,40 гривен;
- от 18 до 23 лет (если учатся) – около 4 825,60 гривен.
Например, если гарантированный государством уровень дохода для семьи составляет более 7 000 гривен, а фактический доход ниже, государство компенсирует разницу.
На какой период назначают помощь?
У Пенсионном фонде Украины отмечают, что такую социальную помощь назначают сроком на шесть месяцев с момента обращения. Важно подать все необходимые документы именно в месяц подачи заявления.
Выплаты осуществляются ежемесячно на банковский счет или через почтовое отделение. Для оформления обычно требуются:
- заявление;
- документ, удостоверяющий личность;
- справки о доходах за последние шесть месяцев;
- декларация о доходах и имущественном состоянии;
- а также документы о специальном статусе (при наличии).
В каких случаях помощь могут не назначить?
Государство может отказать в выплате помощи, если трудоспособный человек не работает, не учится и не состоит на учете в центре занятости. Также основанием для отказа могут быть:
- скрытые доходы;
- недостоверные данные об имуществе;
- или значительные покупки в течение последнего года: недвижимость, автомобиль или другие дорогие активы.
Кроме того, выплаты могут не назначить семьям, которые имеют несколько относительно новых автомобилей или фактически не проживают на территории Украины.
Какие еще формы поддержки предусмотрены?
Кроме ежемесячной денежной помощи, для отдельных категорий семей предусмотрены дополнительные формы государственной поддержки.
Они могут включать льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, доступ к социальным программам обеспечения жильем, бесплатные или льготные медицинские услуги, а также отдельные гарантии в сфере образования для детей.
В частности, расширенные льготы действуют для многодетных семей, воспитывающих трех и более несовершеннолетних детей, а также для других социально уязвимых категорий. Как вот семей с детьми с инвалидностью, семей внутренне перемещенных лиц или семей военнослужащих.