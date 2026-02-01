Укр Рус
1 февраля, 15:30
Помощь малообеспеченным семьям в 2026 году: какие выплаты предусмотрены

Екатерина Добровольская
Основные тезисы
  • В 2026 году малообеспеченные семьи в Украине могут получать ежемесячную государственную поддержку, размер которой определяется как разница между гарантированным уровнем обеспечения и фактическими доходами.
  • Социальная помощь назначается на шесть месяцев с момента обращения и может не предоставляться в случаях, если трудоспособный человек не работает или имеет скрытые доходы.

В Украине статус малообеспеченной предоставляется семье, если ее средний доход в месяц по независящим от нее причинам меньше определенного прожиточного минимума. В таком случае семья имеет право претендовать на государственную денежную помощь.

Какую помощь получают малообеспеченные семьи в 2026 году?

В 2026 году семьи, официально признаны малообеспеченными, могут получать ежемесячную государственную поддержку, пишет Пенсионный фонд. Размер такой помощи определяется индивидуально, как разница между гарантированным государством уровнем обеспечения для конкретной семьи и ее фактическими доходами.

При расчете учитывается не полный прожиточный минимум, а его установленная доля, которая зависит от категории членов семьи.

По данным местных органов социальной защиты, в 2026 году ориентировочные гарантированные суммы составляют:

  • для трудоспособных лиц – около 60% прожиточного минимума (примерно 1 996,80 грн);
  • для лиц с инвалидностью или тех, кто потерял трудоспособность – 100% базового уровня (около 2 595 гривен);
  • для детей – 145% прожиточного минимума:
  • до 6 лет – примерно 4 084,65 гривен;
  • от 6 до 18 лет – около 5 092,40 гривен;
  • от 18 до 23 лет (если учатся) – около 4 825,60 гривен.

Например, если гарантированный государством уровень дохода для семьи составляет более 7 000 гривен, а фактический доход ниже, государство компенсирует разницу.

На какой период назначают помощь?

У Пенсионном фонде Украины отмечают, что такую социальную помощь назначают сроком на шесть месяцев с момента обращения. Важно подать все необходимые документы именно в месяц подачи заявления.

Выплаты осуществляются ежемесячно на банковский счет или через почтовое отделение. Для оформления обычно требуются:

  • заявление;
  • документ, удостоверяющий личность;
  • справки о доходах за последние шесть месяцев;
  • декларация о доходах и имущественном состоянии;
  • а также документы о специальном статусе (при наличии).

В каких случаях помощь могут не назначить?

Государство может отказать в выплате помощи, если трудоспособный человек не работает, не учится и не состоит на учете в центре занятости. Также основанием для отказа могут быть:

  • скрытые доходы;
  • недостоверные данные об имуществе;
  • или значительные покупки в течение последнего года: недвижимость, автомобиль или другие дорогие активы.

Кроме того, выплаты могут не назначить семьям, которые имеют несколько относительно новых автомобилей или фактически не проживают на территории Украины.

Какие еще формы поддержки предусмотрены?

  • Кроме ежемесячной денежной помощи, для отдельных категорий семей предусмотрены дополнительные формы государственной поддержки.

  • Они могут включать льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, доступ к социальным программам обеспечения жильем, бесплатные или льготные медицинские услуги, а также отдельные гарантии в сфере образования для детей.

  • В частности, расширенные льготы действуют для многодетных семей, воспитывающих трех и более несовершеннолетних детей, а также для других социально уязвимых категорий. Как вот семей с детьми с инвалидностью, семей внутренне перемещенных лиц или семей военнослужащих.