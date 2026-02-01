Кому приостановили выплату пенсий в Украине?

У Министерстве социальной политики Украины объяснили причины временного приостановления пенсионных выплат части граждан. В частности, в ведомстве отметили, что информация о массовом лишении пенсий более миллиона человек не соответствует реальной ситуации.

Интересно Пенсия в 60, 63 или 65 лет: как изменится сумма в зависимости от возраста выхода на отдых

Однако отдельным категориям получателей выплаты действительно были остановлены из-за невыполнения обязательных процедур. Речь идет прежде всего о пенсионерах, которые не прошли установленную идентификацию до конца 2025 года или не подтвердили отсутствие одновременного получения пенсионных средств от Российской Федерации.

В таких случаях выплаты не отменяются окончательно, их лишь приостанавливают до момента подтверждения данных.

Можно ли восстановить пенсию в Украине?

У Пенсионном фонде Украины отмечают, что восстановить выплату можно после прохождения идентификации или представления соответствующей информации. Это разрешается сделать лично в сервисном центре, через дипломатические учреждения Украины за рубежом или дистанционно через электронные сервисы фонда.

Справочно: По информации ведомства, части пенсионеров выплаты уже восстановили в начале 2026 года. Еще десятки тысяч получателей должны получить возобновленные начисления в ближайшее время.

Отдельно уточняется, что внутренне перемещенные лица, которые перевели пенсионные выплаты на подконтрольную Украине территорию, не обязаны проходить физическую идентификацию. Однако они должны подтвердить, что не получают пенсионные выплаты от Российской Федерации.

Что еще следует знать о пенсии в Украине?