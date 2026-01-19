Укр Рус
Финансы Финансовые новости Некоторые украинцы получат две выплаты в январе: кому предусматриваются деньги
19 января, 07:00
3

Некоторые украинцы получат две выплаты в январе: кому предусматриваются деньги

Валерия Моргун
Основные тезисы
  • Внутренне перемещенные лица получают выплаты от государства ежемесячно, в частности, после 15 и 28 числа каждого месяца.
  • Ветераны и участники боевых действий с инвалидностью могут получить 1 500 гривен ежеквартально на спорт и восстановление, если их данные внесены в ЕГРВО.

Внутренне перемещенные лица продолжат получать выплаты от государства и в 2026 году. Помощь от правительства осуществляется ежемесячно.

На какие соцвыплаты украинцы могут претендовать в январе?

В частности первая часть средств поступает после 15 числа, пишет 24 Канал со ссылкой на Правительственный портал.

Читайте также Пенсия при зарплате 20 тысяч гривен: на какие выплаты можно претендовать в 2026 году

Дело в том, что Минсоцполитики перечисляет бюджетные средства для выплаты пособия на проживание для ВПЛ после 15 и 28 числа каждого месяца. В частности 28 числа состоится начисление и выплата помощи тем, кому она назначена или доначислена уже после 15 числа.

Размер выплат при этом остается таким же, каким он и раньше:

  • 2 тысячи гривен – на одно взрослое лицо, которое стало ВПЛ;
  • 3 тысячи гривен – на одного ребенка или человека с инвалидностью и статусом ВПЛ.

В то же время украинцы могут получить выплаты после 20 числа. Об этом говорится на сайте Министерства по делам ветеранов.

Средства предусмотрены для ветеранов и участников боевых действий с инвалидностью, которым исполнилось 18 лет. Но при условии, что их данные внесены в Единый государственный реестр ветеранов войны (ЕГРВВ).

Ветераны и ветеранки Украины могут получить 1 500 гривен ежеквартально на спорт и восстановление:

  1. тренажерные залы;
  2. спортивные секции;
  3. бассейны и тому подобное.

Дедлайн подачи заявок – это 20 число в начале каждого квартала. То есть в январе, апреле, июле и октябре.

Обратите внимание! Использовать помощь следует до конца квартала, в котором ее начислили. Если человек этого не сделает, то деньги вернутся в ведомство. В частности участие в программе будет прекращено, пока лицо не подаст новое заявление.

Какие еще выплаты могут получить украинцы?

  • Украинцы могут получить 908 гривен для покупки книг. Социальная выплата предусмотрена для лиц, которым исполнилось 18 лет, начиная с 1 января 2024 года. Подать заявку можно в течение одного года с даты, когда человек стал совершеннолетним.

  • Также в Дії можно оформить базовую социальную помощь. Размер помощи привязан к базовой величине, которая сейчас составляет 4 500 гривен.