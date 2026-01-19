Некоторые украинцы получат две выплаты в январе: кому предусматриваются деньги

Внутренне перемещенные лица продолжат получать выплаты от государства и в 2026 году. Помощь от правительства осуществляется ежемесячно.

На какие соцвыплаты украинцы могут претендовать в январе?

В частности первая часть средств поступает после 15 числа, пишет 24 Канал со ссылкой на Правительственный портал.

Читайте также Пенсия при зарплате 20 тысяч гривен: на какие выплаты можно претендовать в 2026 году

Дело в том, что Минсоцполитики перечисляет бюджетные средства для выплаты пособия на проживание для ВПЛ после 15 и 28 числа каждого месяца. В частности 28 числа состоится начисление и выплата помощи тем, кому она назначена или доначислена уже после 15 числа.

Размер выплат при этом остается таким же, каким он и раньше:

2 тысячи гривен – на одно взрослое лицо, которое стало ВПЛ;

3 тысячи гривен – на одного ребенка или человека с инвалидностью и статусом ВПЛ.

В то же время украинцы могут получить выплаты после 20 числа. Об этом говорится на сайте Министерства по делам ветеранов.

Средства предусмотрены для ветеранов и участников боевых действий с инвалидностью, которым исполнилось 18 лет. Но при условии, что их данные внесены в Единый государственный реестр ветеранов войны (ЕГРВВ).

Ветераны и ветеранки Украины могут получить 1 500 гривен ежеквартально на спорт и восстановление:

тренажерные залы; спортивные секции; бассейны и тому подобное.

Дедлайн подачи заявок – это 20 число в начале каждого квартала. То есть в январе, апреле, июле и октябре.

Обратите внимание! Использовать помощь следует до конца квартала, в котором ее начислили. Если человек этого не сделает, то деньги вернутся в ведомство. В частности участие в программе будет прекращено, пока лицо не подаст новое заявление.

Какие еще выплаты могут получить украинцы?