Выплаты для внутренне перемещенных лиц: какую денежную помощь предлагают в 2026 году
- В 2026 году выплаты для внутренне перемещенных лиц составляют 2 тысячи гривен на взрослое лицо и 3 тысячи гривен на ребенка или лицо с инвалидностью.
- Помощь на проживание продолжается, если среднемесячный совокупный доход на одного получателя не превышает 10 380 гривен.
Из-за боевых действий в Украине многие становятся внутренне перемещенными лицами. Правительство выплачивает этим лицам средства, пока они обустраиваются на новом месте жительства.
Сколько платят ВПЛ в 2026 году?
В августе 2025 года правительство продлило выплаты ВПЛ еще на полгода, о чем говорится на сайте Минсоцполитики.
Читайте также Новые волны миграции: реально ли остановить отток населения из Украины
В то же время помощь продлили не всем. Деньги продолжают получать такие лица с инвалидностью I – III группы; семьи с детьми до 18 лет (если дети учатся, то до 23 лет) и семьи, в составе которых только нетрудоспособные лица и тому подобное.
Также в 2025 году приняли ряд изменения относительно порядка назначения выплат на проживание для ВПЛ:
- наличие средств на депозитном счете более 100 тысяч гривен теперь не будет преградой при назначении помощи детям-сиротам, детям, лишенным родительской опеки, а также детям, в отношении которых установлен факт отсутствия родительской опеки и которые временно устроены в семью родственников, знакомых, приемную семью или детский дом семейного типа;
- если неработающее трудоспособное лицо после прекращения выплаты ему помощи в пределах этого же шестимесячного периода зарегистрировалось в центре занятости как безработное или иным образом трудоустроилось, выплата ему помощи возобновляется (с того месяца, в котором человек начал работать).
Размер выплат составляет:
- 2 тысячи гривен – на одного взрослого человека;
- 3 тысячи гривен - на одного ребенка или лицо с инвалидностью-ВПЛ.
Важно! Выплаты предусмотрены ежемесячно. Их предоставляют на каждого члена семьи ВПЛ, из уязвимых категорий украинцев или тем, которые имеют низкие доходы.
В то же время помощь на проживание ВПЛ продолжается, если среднемесячный совокупный доход на одного члена семьи в течение трехмесячного периода (за который учитываются доходы на момент продолжения выплаты) не превышает четырех размеров прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Об этом отметили в Пенсионном фонде.
С 1 января 2026 года размер прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, вырос до 2 595 гривен. Это означает, что помощь продолжается, если совокупный доход на одного получателя в семье не превышает 10 380 гривен.
Что еще следует знать ВПЛ в 2026 году?
- Выплаты в размере 3 000 гривен в месяц планируют предоставлять детям из семей ВПЛ. Ожидается юридическое оформление принятого решения в виде постановления.
- Также работают над повышением уровня дохода до 10 380 гривен для других ВПЛ. Однако с учетом критерий.