Повлияет ли новое пособие 1500 гривен на соцвыплаты: ПФУ дал ответ
- Одноразовая помощь в 1 500 гривен не учитывается в доход при расчете социальной помощи малообеспеченным.
- Выплата этой помощи происходит автоматически в апреле для определенных категорий населения, таких как пенсионеры и ветераны.
Некоторые украинцы имеют право на специальную помощь. Ее размер – 1 500 гривен. Эта поддержка выплачивается единоразово: части получателей пенсии и социальных выплат.
Повлияет ли эта помощь на назначении социальной помощи украинцам?
Указанная помощь не учитывается в доход при расчете помощи малообеспеченным, сообщает ПФУ.
Согласно постановлению Кабмина от 18 марта 2026 года № 341 "Некоторые вопросы предоставления единовременной денежной доплаты отдельным категориям населения" единовременная денежная доплата в размере 1 500 гривен не учитывается при исчислении совокупного дохода семьи для получения всех видов пособий, предоставляемых в соответствии с законодательством,
– указывает ПФУ.
К тому же, как утверждает Пенсионный фонд, эта помощь не учитывается при расчете общего налогооблагаемого дохода. Речь идет как о месячном, так и годовом периодах.
Напомним, предоставление 1 500 гривен происходит в апреле. Эта поддержка начисляется автоматически. Право на нее имеют:
- пенсионеры, которые имеют пенсию по возрасту, по инвалидности, по выслуге лет, по потере кормильца;
- ветераны войны;
- ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС;
- лица, получающие социальную помощь, например ВПЛ, малообеспеченные, многодетные, одинокие мамы, люди без пенсии после 65 лет, дети-сироты, сообщает ПФУ.
Какие нюансы по предоставлению этой помощи нужно знать?
Эта помощь "добавляется" к соцвыплатам или пенсии. То есть, такая поддержка выплачивается вместе с ними: на банковский счет или через "Укрпочту".
Не все пенсионеры смогут получить такую помощь. Она не предоставляется тем, кто имеет пенсию более 25 595 гривен (сейчас максимальный размер пенсионной выплаты). В то же время такое правило не распространяется на ветеранов и ликвидаторов.