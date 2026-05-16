Выход ОАЭ из ОПЕК прокомментировали: связано ли это решение с политикой

Решение Объединенных Арабских Эмиратов выйти из ОПЕК и ОПЕК+ было суверенным и стратегическим шагом. Оно было основано на комплексной оценке производственной политики и будущих возможностей.

Что известно о выходе ОАЭ из ОПЕК?

Об этом заявил министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи в субботу в заметке на платформе Х, о чем пишет Reuters.

Мазруи добавил, что этот шаг:

не был политически мотивированным;

не отражает никаких разногласий с партнерами.

Напомним! ОАЭ в конце апреля объявили, что выходят из ОПЕК с 1 мая.

Таким образом Объединенные Арабские Эмираты лишили нефтяной картель третьего по величине производителя нефти и еще больше ослабили его влияние на мировые поставки и цены на нефть. Об этом говорится в материале AP от 3 мая.

Решение ОАЭ некоторое время обсуждалось как возможность – страна в последние годы выступала против квот ОПЕК на добычу, которые, по ее мнению, были слишком низкими.

Инвестировав значительные средства в расширение энергетических производственных мощностей в последние годы, общая картина заключается в том, что ОАЭ стремились увеличить добычу нефти,

– написала компания Capital Economics в своем анализе.

Она также отметила, что "связи, объединяющие членов ОПЕК, ослабли", особенно после выхода Катара в 2019 году.

Еще важный фактор: у ОАЭ в последние годы ухудшились отношения с Саудовской Аравией – крупнейшим производителем ОПЕК – из-за политических и экономических вопросов на Ближнем Востоке.

Даже после того, как обе страны подверглись атакам со стороны другого члена ОПЕК – Ирана – во время войны.

Выход ОАЭ из ОПЕК не обязательно будет иметь немедленное влияние на рынки,

– пишет АР.

Это связано с тем, что мировые поставки нефти сильно ограничены войной в Иране, которая перекрыла Ормузский пролив – водный путь, через который транспортируется пятая часть мировых поставок нефти, включая большую часть экспорта ОАЭ.

Заметьте! В то же время в Ираке сделали заявление, что не собираются покидать ОПЕК или ОПЕК+. Об этом говорится в материале Reuters от 16 мая.

Что говорят эксперты о выходе ОАЭ из ОПЕК и какие это будет иметь последствия?

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин объяснил: выход ОАЭ из ОПЕК дает возможность им максимально увеличить добычу нефти, чтобы перекрыть убытки, которые они сегодня испытывают. С другой стороны, теряется всякий смысл пребывания остальных стран в ОПЕК.

В то же время ситуация очень выгодна для Дональда Трампа. США смогут, влияя на Объединенные Арабские Эмираты, дополнительно давить на Китай.

Член УТФА Виталий Шапран в комментарии для 24 Канала рассказал, ОАЭ потеряли часть своих давних покупателей нефти из-за войны в Иране. А на фоне напряженности отношений Саудовской Аравии и ОАЭ шаг последних является практичным.

В то же время рынки не реагируют ярко на выход ОАЭ. Причиной тому являются боевые действия на Ближнем Востоке, а также действия Трампа.