Что происходит на рынке валют

Во время торгов во вторник, 23 июля, доллар удерживает стабильные позиции на рынке. Дело в том, что инвесторы взяли определенный перерыв на рынке, поскольку сейчас есть незначительное количество экономических данных, пишет издание Reuters.

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В частности, они ждут новый отчет по инфляции в июне в США, который планируют опубликовать в пятницу, 26 июля.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Как изменились позиции доллара и других валют 23 июля

Согласно данным Reuters, позиции Индекса доллара США почти не изменились и колеблется на уровне 104,33. При этом на прошлой неделе этот показатель упал до минимума за 4 недели – 103,64.

Тогда как Yahoo!Finance информирует, что этот индикатор, на момент создания этого материала, торгуется на уровне 104,42, выросши на 0,11%. Диапазон колебания составляет 104,20 – 104,47.

Самые большие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 107,35;

этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 100,55, сообщает издание CNBC.

Евро и британский фунт упали на 0,15% и 0,12% относительно доллара соответственно, а австралийский и новозеландский доллар теряют позиции на рынке из-за решения о снижении процентных ставок в Китае.