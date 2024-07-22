Что будет с долларом если на выборах в США выиграет Дональд Трамп

Аналитики и инвесторы уже прогнозируют будущий спад доллара из-за вероятности того, что в президентской гонке США может выиграть Дональд Трамп. Ожидается, что если это действительно случится, то производство американского экспорта будет усиливаться.

Мировые тенденции относительно курса доллара

Во время разговора с 24 Каналом эксперт Андрей Шевчишин рассказал, что сейчас формируются негативные тенденции по доллару. Это в первую очередь касается предстоящих выборов в США, а именно – кандидатуры Дональда Трампа на место главы.

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По словам эксперта, немалое количество аналитиков и инвесторов сходятся во мнении о том, что Дональд Трамп, как вероятный президент США, будет стимулировать производство американского экспорта. И в этом ему будет помогать "слабый" доллар.

Андрей Шевчишин Финансовый аналитик Речь идет об ослаблении американской валюты против основных валют торговых партнеров. Кроме того, это даже будет помогать в валютной войне с Китаем.

Что происходит сейчас с долларом

По состоянию на 22 июля, индекс доллара ослаб против 6 других иностранных валют. В частности, американская валюта резко обвалилась против японской иены.

Согласно данным Reuters, индекс доллара США упал на 0,1% – до 104,30.

В то время этот Yahoo!Finance сообщает, что этот индикатор торгуется на уровне 104,26, упав на 0,13%. Диапазон колебания составляет 104,18 – 104,35.

Такой спад объясняют тем, что действующий президент США Джозеф Байден объявил 21 июля о том, что завершает свою предвыборную кампанию.

Ожидается, что доллар будет ослабевать, а значит евро наоборот будет расти в противовес. Соответственно это будет формировать дополнительную заинтересованность по инвестициям, или накоплению сбережений, в том числе в евро. В то же время для Европы это будет не очень хорошо, ведь тогда европейцы будут вынуждены снижать своей экспортный потенциал,

– добавляет Шевчишин.

Индекс доллара США фиксирует соотношение доллара к 6 национальным валютам основных торговых партнеров США: евро, японская иена, британский фунт, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк.