Что будет с ВВП США в 2025 году

Федеральная резервная система США (ФРС) прогнозирует замедление роста американской экономики уже в первом квартале 2025 года. Экономист Олег Пендзин заявил, что прогноз ФРС свидетельствует об ошибочности экономической политики, которую проводит Дональд Трамп, пишет 24 Канал.

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По мнению Олега Пендзина, прогноз ФРС – еще является достаточно оптимистичным – падение ВВП США с 3,9% до 2,3% в первом квартале – ведь ситуация может быть еще хуже. По его словам, США могут значительно пострадать из-за таможенной политики Трампа. При этом речь идет как о внутреннем рынке, так и о внешнем:

Рост инфляции и уровня безработицы в США;

Введение зеркальных тарифов;

Сокращение объема производства экспортных товаров и тому подобное.

Что такое рецессия Это фаза экономического цикла, когда фиксируют общее снижение экономической активности. Как правило, рецессии случаются во время общего снижения расходов.

Как на Украину и Россию повлияет рецессия в США

Олег Пендзин рассказал и о потенциальных последствиях рецессии в США. По словам эксперта, больше всего на Украину может повлиять падение цен на полезные ископаемые. В частности, он вспомнил о железной руде. Пендзин считает, что цены на зерно, которое является важным ресурсом для страны, больше будут зависеть от погоды.

Экономист подметил, что потенциальный кризис может повлиять на Россию, как на любую сырьевую страну. В то же время он отметил, что Путин сейчас больше заботится о военных вопросах, а не об уровне жизни собственного народа.

Пендзин считает, что даже в случае кризиса Россия будет финансировать военно-промышленный комплекс в полном объеме, а экономическое бремя упадет на жителей страны.