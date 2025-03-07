Почему падает доллар сегодня

В пятницу, 7 марта, индекс доллара США демонстрирует отрицательную динамику на рынке. Доллар теряет позиции относительно корзины из 6 других валют пятую торговую сессию подряд, пишет 24 Канал со ссылкой на TradingEconomics.

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Доллар США также обновил минимум за 4 месяца и на пути к самому низкому уровню за год. Это реакция рынка на неопределенность относительно таможенной политики США. Напомним, Дональд Трамп 4 марта ввел тарифы на импорт из Канады, Мексики и Китая. Однако позже американские власти заявили о пересмотре пошлин для Канады и Мексики.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британский фунт, канадский доллар, шведскую крону и швейцарский франк.

Ситуация с тарифами также спровоцировала новую волну опасений относительно экономики США, которая уже демонстрирует замедление. В частности, Федеральный резерв ожидает, что в первом квартале 2025 года экономика США, которая является крупнейшей в мире, вырастет, но значительно меньше, чем прогнозировали ранее.

Сколько стоит доллар сегодня

На данный момент доллар США торгуется на уровне 103,77. За сегодня валюта зафиксировала спад на 0,27%, информирует MarketWatch. Всего за 5 дней доллар подешевел почти на 4%, а спад с января 2025 года составляет 4,34%.

Наибольшие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев: