Ради стабильности: Всемирный банк дополнительно выделяет немалую сумму для Украины
Источник:Денис Шмигаль
Финансовая помощь международных партнеров важна для обеспечения макрофинансовой стабильности Украины. На что пойдут выделенные средства – читайте дальше.
Так, премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил, что Всемирный банк предоставит Украине 1,34 миллиарда долларов дополнительно.
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Соответственно, эти средства будут направлены на:
- выплату пенсий;
- зарплат учителей;
- поддержку ВПЛ;
- прочие приоритетные расходы госбюджета.
Помощь Всемирного Банка
Ранее сообщалось, что Всемирный Банк утвердил программу поддержки для Украины. Проект INSPIRE. Он предусматривает финансирование социальных выплат наиболее уязвимым слоям населения Украины и финансируется за счет займа Всемирного банка в размере 1,2 миллиарда долларов.
Цель проекта –обеспечить финансирование 29 видов социальных выплат наиболее уязвимым слоям населения Украины, пострадавшим от разрушительных последствий вторжения России в Украину.
Проект будет направлен на социальную поддержку:
- лиц с инвалидностью;
- детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки;
- приемных и патронатных семей;
- лиц, нуждающихся в уходе;
- студентов учреждений профессионального высшего и высшего образования, получающих социальные стипендии;
- а также граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы и торговли людьми.