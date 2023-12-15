Ради стабильности: Всемирный банк дополнительно выделяет немалую сумму для Украины

Финансовая помощь международных партнеров важна для обеспечения макрофинансовой стабильности Украины. На что пойдут выделенные средства – читайте дальше.

Так, премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил, что Всемирный банк предоставит Украине 1,34 миллиарда долларов дополнительно.

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Соответственно, эти средства будут направлены на:

выплату пенсий;

зарплат учителей;

поддержку ВПЛ;

прочие приоритетные расходы госбюджета.

Помощь Всемирного Банка

Основная часть этого пакета финансирования – 1,086 миллиарда долларов – это средства Правительства Японии. Другое – гранты от США, Швейцарии и Фонда поддержки, восстановления и реформирования Украины (URTF).

Ранее сообщалось, что Всемирный Банк утвердил программу поддержки для Украины. Проект INSPIRE. Он предусматривает финансирование социальных выплат наиболее уязвимым слоям населения Украины и финансируется за счет займа Всемирного банка в размере 1,2 миллиарда долларов.

Цель проекта –обеспечить финансирование 29 видов социальных выплат наиболее уязвимым слоям населения Украины, пострадавшим от разрушительных последствий вторжения России в Украину.

Проект будет направлен на социальную поддержку: