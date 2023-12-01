Помощь от Нидерландов

О дополнительной финансовой помощи в размере 2,5 миллиарда евро Ханке Брюинс Слот заявила во время выступления на пленарной сессии Совета министров ОБСЕ в четверг в Скопье.

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Ханке Брюинс Слот Министерство иностранных дел Нидерландов Нидерланды будут продолжать поддерживать Украину всеми возможными средствами так долго, как это потребуется. И Нидерланды рады объявить, что мы поможем Украине дополнительным пакетом поддержки в размере 2,5 миллиарда евро на 2024 год.

Также она подчеркнула, что эта война, развязанная Россией, растоптала устав ООН и основные принципы ОБСЕ. По ее мнению, только Москва может остановить происходящее.

Эта политика направлена на уничтожение украинской идентичности и культуры. Россия должна немедленно вернуть украинских детей на Родину. Я буду призывать все государства-участники ОБСЕ поддержать усилия, направленные на воссоединение этих детей с их близкими,

– добавила она.

К слову, Слот призвала Россию освободить заключенных сотрудников СММ ОБСЕ, которые находятся под стражей уже 20 месяцев.