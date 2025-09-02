Гривна – это не просто деньги Украины, а символ борьбы и выживания. Она родилась из хаоса 1990-х, прошла сквозь гиперинфляцию, недоверие и даже насмешки, выдержала испытание войной и стала неотъемлемой частью украинской идентичности.

От купонокарбованца, который обесценивался чуть ли не ежедневно, до современных банкнот, система защиты которых ничем не уступает ведущим валютам мира. От газетных заголовков "гривны не будет" – до статуса безоговорочного символа государственности.

24 Канал пообщался с доктором исторических наук, старшим хранителем фондов Музея НБУ Андреем Бойко-Гагариным, чтобы в День гривны вспомнить сенсационные факты: как в Канаде печатали первые украинские банкноты, почему люди сначала опасались появления новых денег, как Нацбанк в 1996 году отказался от конфискационного сценария денежной реформы и почему сегодня подделать гривну очень сложно.

Деньги, которых могло не быть: как гривна из мифа стала символом Украины?

Денежная реформа, проведенная в сентябре 1996 года, стала не просто экономическим шагом, а политическим и даже цивилизационным выбором. Украина окончательно отказывалась от советского прошлого и запускала собственную национальную валюту.

В частности, 25 августа 1996 года Президент Леонид Кучма подписал Указ "О денежной реформе". Уже со 2 по 16 сентября украинцы обменивали украинские купонокарбованцы на гривны по курсу 100 000:1.

Переход был молниеносным: за две недели страна полностью перешла на новые деньги. Все сбережения в банках перечислили автоматически, для обмена банки работали в усиленном режиме.

Андрей Бойко-Гагарин Доктор исторических наук, старший хранитель фондов Музея денег НБУ Введение гривны стало завершающим шагом в становлении экономической независимости Украины.

Но решение принималось непросто. В середине 1990-х шли горячие дискуссии: какой должна быть эта реформа? В мире существовали примеры конфискационных сценариев, когда людям позволяли оставить лишь небольшую часть наличных, а остальные "замораживали" или обесценивали.

Важно! В Германии после Второй мировой именно так и произошло. В Украине тоже рассматривали подобный вариант.

Были разговоры о конфискационной реформе, но в конце концов НБУ настоял на том, что она должна быть не конфискационная и абсолютно прозрачная,

– рассказывает Андрей Бойко-Гагарин, старший хранитель фондов Музея денег НБУ.

Стоит помнить, что на момент введения гривны украинцы уже имели горький опыт "павловской реформы" в СССР, обвала облигаций внутреннего государственного займа и инфляции купонокарбованцев.

Купон карбованец 1991 года / Фото предоставлено НБУ для 24 Канала

А из-за товарного дефицита и необходимости равномерно распределить товары среди населения, в ход пошли талоны и даже продуктовые карточки на отдельные категории товаров. Разница между ними была принципиальная:

по талонам можно было приобрести товар по государственной цене, если он был в наличии (часто гражданам приходилось идти на рынок и покупать дороже);

можно было приобрести товар по государственной цене, если он был в наличии (часто гражданам приходилось идти на рынок и покупать дороже); карточки означали полный дефицит – деньги тогда уже не имели значения, люди получали просто набор товаров для выживания.

Поэтому неудивительно, что украинцы опасались даже самой идеи о повторении такого сценария. И если бы реформа 1996 года все-таки была конфискационной, это окончательно разрушило бы доверие к государству.

Кто автор дизайна первых банкнот гривны Одним из главных авторов дизайна первых банкнот гривны стал художник Василий Лопата. Вместе с графиком Борисом Максимовым он разрабатывал портреты и композиции, которые должны были сочетать национальную историю с современными графическими стандартами. Именно их эскизы легли в основу первых гривен.

Еще один интересный факт: гривна была напечатана и готова еще с 1992 года. Ее напечатали в Канаде и на Мальте и хранили в специальных хранилищах Нацбанка. Но непростые экономические обстоятельства и политические колебания отсрочили запуск на целых четыре года.

Гравюра портрета банкноты 100 гривен по эскизам Василия Лопаты / Фото предоставлено НБУ для 24 Канала

Гривна уже была напечатана в Канаде и на Мальте, но ждала своего часа. Чтобы подготовиться к обмену, банкам заранее разослали плакаты с изображениями новых монет и банкнот, чтобы люди видели, что реформа будет открытой и без сюрпризов,

– говорит Андрей Бойко-Гагарин.

Восприятие новой валюты обществом тоже было неоднозначным. В газетах даже попадались заголовки: "Гривны не будет и слава Богу". Люди видели в новых деньгах угрозу, ведь еще не верили в способность государства удержать экономику.

Когда мы просматривали газеты 1995 – 1996 годов, то нашли много свидетельств того, как люди реагировали на новость о гривне. Восприятие часто было негативным: в прессе писали "гривны не будет и слава Богу". Такие заголовки пестрели на страницах того времени,

– рассказывает ученый.

"Предатель" на банкнотах и неиспользованные эскизы

Существует интересное наблюдение коллекционеров: во многих странах на самых маленьких банкнотах изображают наиболее знаковых деятелей. Мол, даже дети, которые пользуются мелкими банкнотами, должны знать в лицо своих национальных героев.

Однако это лишь традиция или совпадение, а не "золотое правило".

В Украине в свое время тоже велись дискуссии вокруг того, кто именно должен быть изображен на банкнотах. Самая громкая история касалась гетмана Ивана Мазепы, портрет которого все-таки появился на банкноте 10 гривен.

10 гривен 2000-го года / Фото предоставлено НБУ для 24 Канала

Виктор Ющенко часто вспоминал, что когда Ивана Мазепу изобразили на банкноте, ему сразу позвонили из Верховной Рады и сказали: "Чего вы разместили "предателя"?" Потому что в российской исторической парадигме Мазепа был подвергнут анафеме. Но то, что он инвестировал в развитие украинской культуры на уровне с Владимиром Великим – тогда замалчивали,

– рассказывают в Музее денег.

Впрочем, не все варианты дизайна первых гривен дошли до наших кошельков. В книге художника Василия Лопаты "Метаморфозы гривны" собраны эскизы, которые предлагались во время конкурса. Там можно найти образы Петра Могилы, а также даже неожиданные композиции вроде "Гуцульской свадьбы", где изображены мужчина и женщина.

В итоге выбор остановили на портретах, которые сегодня мы ежедневно видим на банкнотах. Это решение, в частности, стало результатом и политического компромисса, ведь гривна должна была стать не только средством платежа, но и символом исторической преемственности государства.

Шаг: потерянная часть денежной реформы

Зато есть еще один вопрос, для решения которого в 90-х годах не хватило политической воли – изменение названия копейки на шаг. И если выбор названия гривна для национальной валюты Украины состоялся без споров, то потенциальное название сотой части банкноты вызвало оживленную дискуссию:

Рассматривались такие названия, как "сотый", "резана", "бофон", "цент", "куна", "грош" и "шаг" . Именно шаги должны были войти в обращение вместе с гривной. Об этом в частности вспоминает в своей книге и художник Василий Лопата.

. Именно шаги должны были войти в обращение вместе с гривной. Об этом в частности вспоминает в своей книге и художник Василий Лопата. Весной 1992 года на Луганский станкостроительный патронный завод (по сути первый Монетный двор независимой Украины) даже поступили из Киева эскизы разменных монет – 1, 5, 10 и 25 шагов – и до этого была отчеканена первая пробная партия монет с номиналом 1 и 50 (без названия разменной монеты).

Эскизы шагов Василия Лопаты / Фото предоставлено НБУ для 24 Канала

Однако коммунистическое лобби настояло на названии "копейка", которая использовалась в СССР, Российской Империи и Московском царстве. И уже 2 марта 1992 года Постановлением Президиума Верховной Рады Украины утверждено название "копейка" и соответственно заменено название "шаг" на эскизах первых украинских монет.

Образец шагов 1992 года / Фото предоставлено НБУ для 24 Канала

Впрочем, в прошлом году Нацбанк предложил вернуть украинским разменным монетам их удельное украинское, историческое название.

Возрождение шага вернет украинским монетам собственную идентичность и по сути завершит денежную реформу, начатую в 1996 году,

– убежден Андрей Бойко-Гагарин.

От "сотни" до тысячи: как менялись деньги в кошельках украинцев?

Когда в сентябре 1996 года украинцы впервые взяли в руки новую валюту, самой большой банкнотой было 100 гривен. Она воспринималась почти как "состояние": сумма, которая позволяла чувствовать себя обеспеченным в те времена.

100 гривен образца 1996 года / Фото предоставлено НБУ для 24 Канала

Для сравнения! Средняя зарплата тогда составляла около 130 гривен.

Однако с годами экономика развивалась, менялась покупательная способность, и перед Национальным банком встал вопрос: нужны ли более высокие номиналы?

При введении в обращение новых номиналов во внимание берутся экономические факторы, а также удобство расчетов для людей. Если страна развивается, растут доходы, а одновременно и объемы расчетов, то появляется спрос на банкноты высшего номинала,

– объясняют в Нацбанке.

В частности, в 2006 году в обращение вышла банкнота номиналом 500 гривен с портретом Григория Сковороды. Она стала своеобразным символом нового этапа: Украина входила в период относительной экономической стабильности и роста. 500-гривневая банкнота удобно ложилась в кошелек и довольно быстро стала одной из самых употребляемых в расчетах.

Банкнота 500 гривен образца 2006-2015 годов / Фото НБУ предоставлено для 24 Канала

Впрочем, наиболее резонансным стало введение в 2019 году банкноты номиналом 1000 гривен. На ней изображен Владимир Вернадский – основатель украинской академической науки.

Банкнота номиналом 100 гривен / Фото предоставлено НБУ для 24 Канала

Банкнота номиналом 1000 гривен имеет усовершенствованные дизайн и систему защиты и не уступает по уровню безопасности банкнотам евро или доллара США,

– отмечают в НБУ.

Ее введение в обращение имело несколько причин: во-первых, экономика нуждалась в более удобном инструменте для наличных расчетов; во-вторых, это способствовало снижению расходов государства на печать и обращение банкнот меньшего номинала.

Монеты вместо банкнот: как одно решение сэкономило миллионы гривен

2018 год стал переломным для украинского наличного обращения. Национальный банк принял решение постепенно вывести из обращения мелкие копейки номиналом 1, 2, 5 и 25.

Монета номиналом 25 копеек / Фото предоставлено НБУ для 24 Канала

В то же время банкноты низких номиналов, вроде 1, 2, 5 и 10 гривен, начали заменять на металлические монеты такого же номинала.

Металлические монеты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен / Фото предоставлено НБУ для 24 Канала

Эти решения имели несколько причин:

Экономия для государства

Банкноты низкого номинала быстро изнашиваются: в среднем они "живут" только 1 – 2 года, тогда как монета находится в обращении до 20 лет. Поэтому с учетом срока службы монет чеканка монет является более экономически целесообразным, чем печать бумажных банкнот.

Монеты находятся в обращении около 20 лет, тогда как банкноты низких номиналов – значительно меньше. Замена таких банкнот на монеты позволяет государству существенно сократить расходы,

– объясняют в НБУ.

Удобство для людей

Изъятие мелких копеек позволило упростить расчеты. Теперь в магазинах действует правило "округления" общей суммы покупки до суммы, кратной 10 копейкам, что повысило удобство повседневного использования наличности.

Мировая практика

Украина приблизилась к практике Европейского Союза, где существуют монеты номиналом 1 и 2 евро. Кроме того, во многих странах мелкие монеты считаются экономически невыгодными, их изымают из обращения или оставляют сугубо как коллекционные.

Интересно! По подсчетам Нацбанка, замена банкнот низких номиналов на монеты дала возможность государству сэкономить сотни миллионов гривен. Это деньги, которые больше не тратятся на печать и обращение бумажных банкнот, которые быстро изнашиваются, или на обработку мелких копеек, которые фактически не использовались во время наличных расчетов.

Кроме того, такая оптимизация сделала наличный оборот более компактным. Из кошельков исчезли мелкие, практически ненужные монетки, а вместо изношенных мелких номиналов гривен появились качественные монеты, сохраняющие вид десятилетиями.

Редкие копейки: что о них говорит НБУ и почему ими интересуются коллекционеры?

Украинцы часто интересуются: есть ли среди копеек те, что стоят дороже своего номинала? В СМИ регулярно появляются материалы о "ценных монетах", которые якобы можно найти в собственном кошельке.

Монета номиналом 10 копеек образца 1994 года / Фото предоставлено НБУ для 24 Канала

Впрочем, в Национальном банке объясняют: для регулятора все копейки имеют одинаковую номинальную стоимость – независимо от года выпуска или мелких различий в чеканке.

Согласно нормативным документам НБУ, все монеты имеют номинальную стоимость, то есть и те, что считаются коллекционерами редкими и распространенными – имеют одинаковую стоимость. Для нас не существует "редких" образцов – будь то чеканка различными штемпелями, или вариации герба. Это больше сфера интересов коллекционеров,

– говорят в Музее денег НБУ.

Нумизматы ищут различия в деталях: шрифтах, рельефе или оттенках металла. Такие "разновидности" действительно могут стоить больше среди коллекционеров, но Национальный банк официально не определяет ни одной оборотной или разменной монеты дороже других.

Специалисты добавляют: при производстве монет инструменты постепенно изнашиваются, создаются новые, поэтому незначительные различия – естественное явление. А вот попадание откровенно бракованных монет в оборот практически невозможно, ведь Банкнотно-монетный двор НБУ осуществляет строгий контроль.

Какие деньги уже вывели из обращения и почему?

С 2018 года Национальный банк начал масштабную оптимизацию наличного обращения. Цель – сделать расчеты более удобными и сократить расходы на печать и обслуживание наличных денег.

За это время:

из обращения исчезли мелкие монеты 1, 2, 5 и 25 копеек ;

; изъяты из обращения банкноты номиналом 1 – 200 гривен образцов до 2003 года старых образцов и банкноты 1 – 500 гривен 2003–2007 годов ;

старых образцов и банкноты ; банкноты низких номиналов (1, 2, 5, 10 гривен) заменены на монеты аналогичных номиналов, которые служат в 10 раз дольше;

аналогичных номиналов, которые служат в 10 раз дольше; появилась новая банкнота самого высокого номинала – 1000 гривен ;

; обновлен дизайн и защита банкнот нового поколения.

Кроме того, в 2024 – 2025 годах модифицированы банкноты номиналами 20, 50, 500 и 1000 гривен – добавлен на них современный лозунг: "СЛАВА УКРАИНЕ! ГЕРОЯМ СЛАВА!". На банкнотах номиналами 100 и 200 гривен – эта надпись появится в следующих годах.

Модифицированная банкнота 1000 гривен "Слава Украине" / Фото предоставлено НБУ для 24 Канала

В 2025 году НБУ также обсуждает возможность постепенного изъятия монеты 10 копеек, которая уже почти не используется в наличных расчетах.

Как уничтожают старые деньги в Украине Когда банкноты изнашиваются, их изымают из обращения и измельчают на мелкие кусочки. Затем эта масса утилизируется как промышленные отходы специализированными компаниями, с которыми сотрудничает Нацбанк. Монеты уничтожают иначе: с них стирают изображение, чтобы они больше не были платежными. После этого металл идет в лом и продается на открытых электронных аукционах.

Утилизированные гривны / Фото НБУ предоставлено для 24 Канала

Подделки не проходят: действительно ли гривна среди самых защищенных валют Европы?

Сегодня украинская гривна ничем не уступает по защите банкнотам евро серии "Европа" и банкнотам долларов США серии "Новая генерация". Статистика впечатляет: летом 2025 года на миллион настоящих банкнот приходилось всего 3,3 подделки.

Для сравнения! В странах Еврозоны по итогам 2024 года этот показатель составлял около 18 подделок. Это действительно подтверждает, что современная украинская валюта защищена не хуже, чем евро или доллар.

Проверка банкноты на подлинность / Фото предоставлено НБУ для 24 Канала

Гражданам легко проверить подлинность банкнот, а злоумышленникам – практически невозможно воспроизвести их защитные элементы,

– объясняют в Национальном банке.

Секрет в сочетании нескольких факторов:

Собственное производство . Украина имеет полный цикл: на Банкнотно-монетном дворе НБУ изготавливают и защищенную бумагу, и печатают банкноты. Это позволяет контролировать качество на всех этапах.

. Украина имеет полный цикл: на Банкнотно-монетном дворе НБУ изготавливают и защищенную бумагу, и печатают банкноты. Это позволяет контролировать качество на всех этапах. Современные технологии . Гривна имеет более 20 элементов защиты: водяные знаки, изображения, что видно только против света, полимерные ленты с эффектом движения, специальные краски, которые меняют цвет, микротексты и элементы, светящиеся в ультрафиолете.

. Гривна имеет более 20 элементов защиты: водяные знаки, изображения, что видно только против света, полимерные ленты с эффектом движения, специальные краски, которые меняют цвет, микротексты и элементы, светящиеся в ультрафиолете. Образовательные кампании. НБУ обучает граждан и бизнес, как проверять купюры. Чем больше люди знают о защите, тем меньше шансов у подделок.

Элементы защиты гривны / Фото НБУ предоставлено для 24 Канала

Интересно! Высокий уровень защиты имеет не только практический, но и психологический эффект. Валюта, которую сложно подделать, вызывает больше доверия. Для страны, которая пережила гиперинфляцию 1990-х и потрясения войны, это чрезвычайно важно.

Для Национального банка важно, чтобы вся национальная валюта Украины, которая находится в обращении, была надежной и качественной,

– отмечают в НБУ.

Почему фальшивомонетчики обходят гривну стороной На черном рынке подделок гривна "не популярная валюта". Причина проста – ее изготовление сложное и дорогое. Для преступников выгоднее подделывать евро или доллары, которые к тому же можно сбывать за рубежом.

Несмотря на это, в 2024 году Нацбанк зафиксировал умеренный рост количества подделок гривны. Причина проста – активность злоумышленников выросла, что объясняется определенной их адаптацией к реалиям военного положения.

Рост активности фальшивомонетчиков в 2024 году – это попытка преступников проверить эффективность банковской и правоохранительной систем в противодействии таким случаям,

– объясняют в НБУ.

Чаще всего подделывали купюры двух номиналов:

500 гривен – они составляли 78% всех изъятых фальшивок;

– они составляли 78% всех изъятых фальшивок; 200 гривен – около 18%.

Другие номиналы (от 1 до 1000 гривен) встречались лишь эпизодически и вместе составили всего 4% случаев.

Как проверить подлинность гривны Проверить банкноту можно просто, даже без специальных приборов:

1. Прикоснись. Банкнотная бумага плотная, а портреты и отдельные элементы имеют рельеф – их легко почувствовать пальцами.

2. Посмотри против света. Увидишь водяной знак с портретом и цифрой номинала, сквозной рисунок, соединяющийся в целостное изображение, и защитную ленту с микротекстом и трезубцем внутри бумаги.

3. Наклоны. Купюра "оживает": краски меняют цвет, полимерная лента создает эффект движения, а под острым углом проявляется скрытое изображение номинала.

Что делать, если наткнулся на подделку?

Если у вас возникли сомнения относительно подлинности гривны или иностранной валюты:

Обратитесь в банк. Подозрительную банкноту примут и передадут в Нацбанк на проверку.

Подозрительную банкноту примут и передадут в Нацбанк на проверку. Проверка бесплатная. Если банкнота окажется настоящей – вы получите свои деньги обратно.

Проверка банкноты номиналом 500 гривен / Фото НБУ предоставлено для 24 Канала

В то же время иностранную валюту, если она настоящая, банк возвращает клиенту, и уже вместе решают – провести обмен или сдать ее на инкассо. При этом поддельные деньги не возмещаются: их изымают, а информацию передают в Бюро экономической безопасности для расследования.

Советуем не пытаться самостоятельно сбывать подозрительную банкноту – это может иметь негативные последствия. В то же время добросовестным гражданам ничего не угрожает.

Как гривна пережила полномасштабное вторжение

24 февраля 2022 года – это день, когда украинцы увидели очереди у банкоматов, отделений банков и обменников. Люди массово запасались наличными, часто даже "на всякий случай".

Паника выглядела неизбежной: в стране, где началась полномасштабная война, все волновались за стабильность национальной валюты. Однако гривна доказала свою устойчивость.

Начало вторжения вызвало ажиотажный спрос на наличные. Но Национальный банк сумел его удовлетворить. А уже с апреля 2022 года излишки начали возвращаться в банки,

– вспоминают в НБУ.

Это стало не только экономическим, но и психологическим сигналом: гривна остается основой финансовой системы даже в чрезвычайных условиях. Она выдержала обстрелы, эвакуации, блокировки логистики и все равно сохранила доверие людей. Для государства это был настоящий тест на прочность.

Как будет меняться гривна в будущем?

В мире все больше стран переходят на полимерные банкноты, но Украина сознательно осталась на бумаге. И это решение имеет стратегическую подоплеку.

Использование полимерных банкнот не является панацеей. Считается, что если в стране имеется производитель банкнотной бумаги (в Украине – это Фабрика банкнотной бумаги), то переход на полимерный субстрат нецелесообразен,

– объясняют в НБУ.

И, кроме того, добавляют, что изготовление банкнот на бумажной основе позволяет использовать большее количество элементов защиты, а также требует меньшего количества корректировок инфраструктуры для управления наличным обращением.

Изготовление гривны / Фото предоставлено НБУ для 24 Канала

Но остается открытым еще один вопрос: возможен ли полный отказ от наличных и переход на безналичную экономику в Украине? В Национальном банке отмечают, что на сегодня нет ни одной страны, которая бы полностью отказалась от наличных денег. В Украине наличные также продолжают играть значительную роль в расчетах.